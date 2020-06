Enquête: 22 procent Belgen overweegt ontslag door corona-aanpak werkgever HAA

02 juni 2020

11u53

Bron: Belga 0 Jobs Meer dan 1 op de 5 Belgen (22 procent) overweegt om ontslag te nemen door de aanpak van zijn of haar werkgever tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête van StepStone.

Een derde van de Belgische werknemers zegt ook nog niet klaar te zijn om terug te keren naar de werkplek, zo blijkt uit het onderzoek waaraan volgens de jobsite meer dan 2.800 mensen deelnamen.

"Terwijl meer dan een derde (34 procent) er (heel erg) naar uitkijkt om terug te keren naar de werkplek, is 39 procent er (nog) niet klaar voor. Voor 27 procent van de respondenten was de vraag niet van toepassing, vooral door het voortzetten van het thuiswerk", zegt StepStone. Menselijke interactie is de belangrijkste reden waarom mensen willen terugkeren naar de werkvloer.

Meer dan de helft (53 procent) van de respondenten geniet van werken op afstand en wil graag zo blijven werken. Drieënveertig procent vreest voor een besmetting op het werk, terwijl 26 procent denkt dat hun werkgever de veiligheid niet kan garanderen.

