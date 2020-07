Een goed cv, een LinkedIn-profiel én bijkomende opleidingen volgen: zo pak je als pas afgestudeerde je zoektocht naar een job aan Charlotte Fouquet

Op zoek gaan naar je eerste job tijdens een wereldwijde pandemie? Niet evident. Maar laat je zeker niet ontmoedigen. Stilaan komt het economische leven weer op gang en dat betekent ook een stijging van het aantal vacatures. Bovendien zijn er veel acties die je kan ondernemen om eruit te springen voor rekruteerders. Wees daarbij zeker niet bang om van de platgetreden paden af te wijken, adviseert Jobat.be

Alles start met een goed cv

Het is misschien een dooddoener, maar wie aan het solliciteren is, zorgt maar beter voor een piekfijn cv. Zelfs als net afgestudeerde is het mogelijk om een goed gevuld cv voor te leggen. Denk aan vakantiejobs, vrijwilligerswerk, stages, (school)projecten waar je aan deelnam… Wees wel kort en bondig. Rekruteerders hebben namelijk niet veel tijd. Bekijk hier een voorbeeld van een goed cv.

Onderschat ook je motivatiebrief niet. Pas die altijd aan bij elke sollicitatie en vermijd clichés. Begin bijvoorbeeld met een anekdote of een pakkende zin.

Wil je echt origineel zijn? Stel jezelf dan voor in een zelf gemonteerde video. Zo toon je je creativiteit en persoonlijkheid. Er zijn veel gratis tools en apps waarmee je je video kan monteren. Laat indien mogelijk ook anderen aan het woord om jou aan te bevelen, zoals een stagebegeleider of docent.

Omarm LinkedIn

Het professionele sociale netwerk LinkedIn heeft bij jongeren soms een saai imago. Toch is het een must voor elke sollicitant om op LinkedIn aanwezig te zijn. Vul je profiel zo volledig mogelijk in, zorg voor een professionele foto en connecteer met zo veel mogelijk mensen, zelfs mensen die op het eerste gezicht niet relevant zijn voor de sector waarin jij wil werken. Je weet nooit dat zij iemand kennen die je vooruit kan helpen.

Wees zo actief mogelijk: reageer op berichten van anderen, deel interessante artikels en publiceer ook zelf content. Hou het wel altijd professioneel. Ook hier is video van tel. Wil je je graag voorstellen of je mening delen over een actueel topic? Een kort filmpje kan wonderen doen voor je zichtbaarheid. Let op: deze LinkedIn

Blijven leren

Je zal het als net afgestudeerde misschien niet graag horen, maar wie het op de arbeidsmarkt van vandaag wil maken, moet bereid zijn om levenslang te blijven leren. Dat houdt niet alleen in dat je de evoluties in je eigen vakgebied bijhoudt, maar ook dat je je algemene skills blijft trainen. Dat kan gaan van softwarekennis tot meer menselijke vaardigheden, zoals communicatie en leiderschap.

Zelfs nu je nog op zoek bent naar een job, kan je al starten met bijscholen. Er zijn tal van gratis webinars of budgetvriendelijke, kortlopende opleidingen die je toelaten om snel bepaalde vaardigheden te krijgen. Bovendien breid je door het volgen van die opleidingen je professionele netwerk uit. Vergeet na afloop zeker niet je cv aan te passen en communiceer ook over je opleidingen op LinkedIn en andere sociale media. Hoe zichtbaarder jouw professionele attitude is voor de buitenwereld, hoe meer kans dat je opgemerkt wordt.

