Een dag thuiswerken kost u 2 euro: wie betaalt die factuur?

Jobs Thuiswerken kost een werknemer gemiddeld 2 euro per dag volgens Nederlands onderzoek. Vandaag lijkt de werknemer echter vaak op te draaien voor zijn bureaugerief, elektriciteit of zelfs velletjes wc-papier, zo melden De Volkskrant en De Morgen.

Wie het op een dagelijkse spreadsheet zou bijhouden, moet getalletjes na de komma gebruiken. De kopjes koffie die we aan de keukentafel opdrinken in plaats van aan de hippe coffee corner op de werkvloer: 70 eurocent. Stroomkosten: 4 eurocent. Zelfs de velletjes wc-papier die we anders toegestopt krijgen door de ‘hygiëne manager’: 2 eurocent.

De cijfers komen uit een nieuw onderzoek van het Nederlandse Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat sinds de lockdown vanuit meerdere hoeken de vraag kreeg: wat brengt thuiswerken nu werkelijk aan extra kosten met zich mee? De conclusie: een dagje thuiswerk kost gemiddeld 1,99 euro extra. Bij een 40 urenweek komt dat neer op ruim 40 euro per maand en 400 euro per jaar.

Het Nibud heeft alleen gekeken naar de extra kosten die specifiek horen bij thuis-zijn. “Lunchkosten tellen bijvoorbeeld niet mee, omdat je op kantoor ook een boterham zou eten”, zegt een woordvoerder in de Nederlandse krant Trouw.

“Nu is het nog zomer, maar zeker in de winter kunnen verwarmings- of elektriciteitskosten aardig aantikken”, zegt ook Lode Godderis, directeur kennis, informatie en research van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE). Volgens hem is het dan ook logisch dat werkgevers voor een stuk die kosten vergoeden. “Ook naar een ergonomische bureaustoel of een extern klavier toe kan dat belangrijk zijn.”

Terughoudendheid

Wie draait op voor die zogenaamde ‘bureaukosten'? “Een aparte kostenvergoeding voor telewerk is wettelijk niet verplicht”, benadrukt Geert Vermeir van het kenniscentrum van SD Worx. Werkgevers hebben wel de mogelijkheid om een belastingvrije vergoeding van maximaal 129,48 euro per maand aan te wenden.

De versoepelde aanvraagprocedure voor werkgevers tijdens de lockdown is midden juli verankerd. Een werkgever kan daardoor, ook post-corona, de vergoeding automatisch toekennen. Voorwaarde is wel dat de werknemer minstens vijf dagen per maand thuis werkt. Aan vraag ontbreekt het daar alvast niet: sinds de lockdown willen negen op de tien Belgische werknemers en leidinggevenden één à drie dagen per week thuiswerken, blijkt uit een bevraging van advieskantoor BDO.

Toch leken niet alle werkgevers de afgelopen maanden happig om een vergoeding aan te vragen. Van januari tot mei stelde Acerta een stijging van slechts 13 procent vast van de kostenvergoedingen voor thuiswerk. Harde cijfers over thuiswerk zijn er voorlopig niet, maar uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen bleek dat 43 procent van de bevraagden thuiswerkte tijdens de laatste week van juni, meer dan dubbel zoveel als de 18,9 procent die Statbel in 2019 vaststelde.

Volgens Sarah De Groof, senior consultant bij Acerta, zijn veel werkgevers nu eenmaal geen vragende partij. “Vóór deze hele crisis werd die vergoeding vooral gezien als een overtuigingsmiddel voor werknemers om enkele dagen thuis te blijven, zodat er op kantoorruimte bespaard kon worden.” Nu is dat middel niet nodig – want ‘sterk aangeraden’ door de overheid – en blijven de kantoren overeind.

Optimalisatie van het loon

Bovendien zien veel werkgevers dat forfaitaire bedrag van 129,48 euro vooral als een optimalisatie van het loon. “Dat is goedkoper dan extra brutoloon. En in mijn ervaring wordt vaak voor het maximale bedrag gekozen.” De vraag wat de extra bureaukost voor een thuiswerkende bediende nu eigenlijk is – meestal geen 129,48 euro per maand – lijkt niet het startpunt voor die denkoefening.

Toch denken veel werkgevers wel na over welke compensatie ze kunnen voorzien, klinkt het. “Maar eerder dan hoeveel het kost, denk ik dat het belangrijker is om te gaan nadenken welk materiaal noodzakelijk is”, zegt De Groof. “Een werkgever zou dan bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen bieden om in te tekenen op een voordelige groepsaankoop voor ergonomische bureaustoelen.”

