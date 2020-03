Een assessment voorbereiden, hoe doe je dat? Charlotte Fouquet

17 maart 2020

08u01

Bron: jobat.be 2 Solliciteren Persoonlijkheidstesten, verbale testen, nauwkeurigheidstesten... Wie solliciteert, kan er vaak niet onderuit. Die testen kunnen sollicitanten wel wat stress bezorgen: wat zal er precies gevraagd worden? Kan je je op de testen voorbereiden? En zijn de resultaten doorslaggevend voor de rest van de sollicitatieprocedure? Persoonlijkheidstesten, verbale testen, nauwkeurigheidstesten... Wie solliciteert, kan er vaak niet onderuit. Die testen kunnen sollicitanten wel wat stress bezorgen: wat zal er precies gevraagd worden? Kan je je op de testen voorbereiden? En zijn de resultaten doorslaggevend voor de rest van de sollicitatieprocedure? Jobat.be vroeg het aan een expert.

Persoonlijkheid en competenties

Bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers willen uiteraard weten welk vlees ze in de kuip hebben. Of ze nu zelf de sollicitatieprocedure in handen nemen, of de rekrutering overlaten aan een gespecialiseerd bureau, grondige selectieprocedures worden meer en meer de norm.

Marjanne Coupé, Senior Recruiter bij Viavera Recruitment: “Wij starten altijd met een zeer grondig interview van de kandidaat. Daarna kunnen specifieke testen volgen, zowel testen die competenties en vaardigheden meten, als persoonlijkheidstesten. Die mix van testen is altijd op maat van de vacature of de kandidaat.”

Persoonlijkheidstesten: de Big Five

De Big Five persoonlijkheidstheorie komt in bijna alle persoonlijkheidstesten terug. De theorie focust zich op vijf persoonlijkheidsindicatoren: vriendelijkheid, extraversie, nauwkeurigheid (zorgvuldigheid), emotionele stabiliteit en openheid. Marjanne Coupé: “Bij persoonlijkheidstesten wordt aan kandidaten gevraagd om een keuze te maken tussen verschillende adjectieven of korte uitdrukkingen, of de uitdrukkingen te kiezen die het meest en het minst aansluiten bij hun persoonlijkheid. Bijgevolg zijn die testen altijd een persoonlijke interpretatie en een momentopname. Hoewel sommige bedrijven er heel wat belang aan hechten, moet je de resultaten om die reden toch wat nuanceren.”

Hoe meer je op persoonlijkheidstesten oefent, hoe meer sociaal wenselijk je zal antwoorden

Je kan je voorbereiden op persoonlijkheidstesten door online te oefenen, maar hoe meer je erop oefent, hoe meer sociaal wenselijk je zal antwoorden. Marjanne Coupé: “Kandidaten vullen dan soms in hoe men graag wil zijn, niet hoe men is. Daar doe je jezelf eigenlijk geen plezier mee. Hoe sneller en spontaner je de test aflegt, hoe meer de resultaten je eigen persoonlijkheid zullen weergeven. Goed voor jou én voor het bedrijf, want zo kom je in een omgeving terecht die bij je past.”

Competentie- en vaardigheidstesten

Door vaardigheids- en competentietesten af te nemen, kunnen rekruteerders inschatten wat de specifieke capaciteiten zijn van een kandidaat. Marjanne Coupé: “Wij werken met het Cebir-testsysteem, dat meer dan 100 testen omvat, zoals nauwkeurigheidstesten en testen die de numerieke en verbale vaardigheden van een kandidaat in kaart brengen. Een numerieke redeneertest, bijvoorbeeld het herkennen van een logica in cijferreeksen, kan interessant zijn voor payroll-functies, boekhoudprofielen, enzovoort. Men moet voor die functies geen rekenkundige zijn, maar toch wel een bepaald cijfermatig inzicht hebben. Op dergelijke testen kan men zich voorbereiden door bijvoorbeeld op de VDAB-website oefentesten af te leggen. Het is goed om dat eenmalig te doen om eens te zien wat soort vragen gesteld worden. Te veel oefenen zou ik niet aanraden. Je fopt jezelf ermee. Later in de job zal men die kwaliteiten verwachten zonder dat je ervoor traint.”

Belangrijk om weten is dat je zeker niet moet wachten op een specifieke sollicitatieprocedure om jezelf te testen. Doe je bijvoorbeeld spontaan een taaltest online of via Selor, dan kan je al beter inschatten op welk niveau je de taal beheerst. Hoe beter je weet wat je capaciteiten zijn, hoe sterker je staat tijdens een sollicitatieprocedure. Marjanne Coupé: “Wij nemen bijvoorbeeld ook andere testen af die volledig in het belang van de kandidaat zijn, om een werkplek op maat te kunnen zoeken. Het gaat dan over testen die stressgevoeligheid meten, leiderschapskwaliteiten en beroepswaarden testen of die de werkmotivatie in kaart brengen.”

Zijn testresultaten doorslaggevend?

De waarde die aan de resultaten wordt toegekend, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Marjanne Coupé: “Wij als rekruteringsbedrijf zullen een persoonlijkheidstest op zichzelf nooit als doorslaggevend beschouwen. Tenzij het natuurlijk een kenmerk is dat extreem sterk naar voor komt, en dat ook al uit het gesprek bleek. Zo hoort iemand die emotioneel labiel is, niet thuis in een job waarvoor je standvastig en stabiel moet zijn. Testen die op competenties gericht zijn, kunnen wel meer doorslaggevend zijn, hoewel ook hier altijd rekening wordt gehouden met het totaalplaatje.”

Welke test je ook aflegt, zenuwen zijn nergens voor nodig. Zorg wel dat je goed uitgeslapen en rustig bent om zo tot het beste resultaat te komen. Vergeet ook niet dat je altijd mag vragen om de testen te bespreken met de rekruteerder. Dat kan een zeer verrijkende ervaring zijn.

Lees meer op Jobat.be:

Deze 4 selectietesten kan je verwachten tijdens een sollicitatieronde

Zo slaag je gegarandeerd op een capaciteitentest

8 gênante fouten bij het solliciteren en hoe je ze kunt voorkomen

Bron: Jobat.be.