Economisch werkloos door coronavirus? Je behoudt 70% van je brutoloon

13 maart 2020

13u37

Ons land wordt momenteel getroffen door het coronavirus. Met de getroffen maatregelen door de overheid ondervinden steeds meer mensen de impact op hun arbeidssituatie. Jobat.be beantwoordt - met input van hr-dienstverlener SD Worx - enkele belangrijke vragen.

Je bent besmet met het virus

Dezelfde regeling geldt als bij elke andere ziekte: je hebt recht op gewaarborgd loon.

Je zit vast in het buitenland OF je wordt verplicht in quarantaine geplaatst in België buiten je wil of die van je werkgever om

Er is nu sprake van overmacht. Je hebt recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Die kan je (elektronisch) aanvragen via RVA.

Je wil liever thuis werken omdat je schrik hebt voor besmetting

Eigenlijk kan dit enkel in overleg met je werkgever. Als jouw werk het toelaat, kunnen er wel individuele of collectieve afspraken gemaakt worden rond thuiswerk. Dat gebeurt nu ook op zeer veel werkplekken. Je kan ook met je baas overeenkomen dat je betaald vakantie neemt of onbetaald toegestaan afwezig bent.

Je kan niet gaan werken omdat de scholen van je kinderen gesloten zijn

Op zich is dit geen geldige reden om thuis te blijven. Je moet toch opvang voorzien en gaan werken als je baas dat nadrukkelijk vraagt. Maar ook hier kan je overeenkomen dat je betaald vakantie neemt of onbetaald toegestaan afwezig bent. Je kan ook beroep doen op je familiaal verlof. Als voltijdse werknemer heb je daar jaarlijks voor 10 dagen recht op. Die zijn normaal wel onbetaald. Je moet attesten hebben van school of crèche als bewijs.

Je moet voor een ziek familielid zorgen

Ook hier geldt jouw recht op familiaal verlof of kan je overeenkomen dat je betaald vakantie neemt of onbetaald toegestaan afwezig bent.

Je werkgever heeft geen of minder werk voor jou als gevolg van het virus

Scenario A: Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Is er een gebrek aan bevoorrading en is er daardoor geen werk voor jou en je collega’s? Dan gaat het om overmacht en heb je recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Je doet een elektronische aanvraag (ASR) via RVA.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ben je voor je uitkering vrijgesteld van wachttijd. Met andere woorden: je moet niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen voor je recht hebt op uitkeringen.

Je werkgever moet zo snel mogelijke een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau, met als reden van overmacht ‘coronavirus’.

70% van je loon

Normaal ontvang je in dergelijke situaties 65% van je gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Dat besliste de overheid al vorige vrijdag.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Scenario B: Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken

Er is minder werk omdat de klanten wegblijven, maar de activiteiten van je werkgever gaan op zich wel door? Dan kan je eventueel beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Opgelet: de aanvraagprocedure is hier anders voor arbeiders en bedienden.

Arbeiders

Werk je als arbeider in een bedrijf dat te maken heeft met een daling van cliënteel, productie, omzet, bestellingen door de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je werkgever voor jou een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Hij of zij moet dan een elektronische aangifte doen, met vermelding van het coronavirus.

Bedienden

Ook voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd “door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden” (Bron: RVA). Ook hier moet je werkgever een elektronische aangifte doen, met vermelding van ‘schorsing bedienden’ en ‘coronavirus’.

70% van je loon

Ook hier ontvang je als werknemer tijdens je tijdelijke werkloosheid normaal gezien 65% van je gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Voor meer informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid, zie de website van RVA.

Volg hier de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus.

