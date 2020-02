Doe jij binnenkort je voltijdse job op vier dagen tijd? Matthias Van Milders

11 februari 2020

07u30

Bron: jobat.be 0 Werkplek Vier langere dagen werken in plaats van onze huidige vijf werkdagen: het zou wel eens een belangrijke hr-trend kunnen worden, voorspelt hr-dienstverlener Attentia. Je werkdagen worden langer, maar je wint elke week ook een extra vrije dag om te doen wat je wilt.

Tim De Troch (director hr business bij Attentia): “Het grote voordeel van een voltijdse werkweek op vier dagen is dat je meer tijd hebt voor hobby’s. Je hebt een weekend van drie dagen of een extra vrije dag in de week. In bepaalde sectoren kan dat een win-winsituatie zijn. Stel dat je een 36 urenweek presteert in vier dagen van negen uur. Dat maakt bijvoorbeeld laatavondopeningen mogelijk. Ook op vlak van mobiliteit zijn er voordelen: door de langere dagen kan het begin of einde van je werkdag buiten de spits vallen. En je hebt maar vier in plaats van vijf pendeldagen. Als je een uur per dag in de wagen zit, verlies je dus elke week een uur minder.”

Vooral bij grote bedrijven

“Een werkgever zal het systeem nooit kunnen opleggen. Daarom zullen enkel mensen die er zelf een voordeel bij hebben hierop intekenen. Je werkt natuurlijk wel langer, met schoolgaande kinderen is dat niet altijd evident. Of de langere werkdagen moeilijk liggen voor fysiek zware jobs of beroepen die heel veel concentratie vergen? Dit systeem zal inderdaad niet in elke sector mogelijk zijn. Je zal het ook vooral bij grote werkgevers tegenkomen, bedrijven met duizenden werknemers. Daar is er meer flexibiliteit. In een bedrijf met vijf werknemers is het al moeilijker om de afwezigheid van een collega op te vangen.”

Je werkt natuurlijk wel langer, met schoolgaande kinderen is dat niet altijd evident. Tim De Troch

Geen effect op loon

“Effecten op het loon zullen er in principe niet zijn. In ons land moet zo’n systeem besproken worden in de cao’s. Daar zullen ook afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de betaalde feestdagen die vallen op de dagen waarop iemand niet werkt. Of wat er gebeurt met maaltijdcheques die per werkdag worden betaald.”

Trend uit de VS

“Deze trend komt overwaaien uit de Verenigde Staten. Ik heb er zelf gewerkt als hr-consultant. Ik woonde in Massachusetts en had klanten in Florida. Daarom vertrok ik op maandagochtend met de eerste vlucht en kwam donderdagavond terug. Zo had ik voldoende tijd om bij mijn familie te zijn. Tijdens die vier werkdagen had ik enkel collega’s in de buurt. Dan is het niet erg om tien uur per dag te werken. Zo is die trend in de VS ontstaan. De wetgeving is er ook veel minder strikt. Hier is sowieso overleg tussen werkgevers en werknemers nodig.”

“Ook in ons land kan dit een trend worden. Bij één van onze klanten is het aantal werknemers in dit systeem op twee jaar verdubbeld. Het blijft er nog bij 1 % van de populatie, maar dit speelt in op de veranderende werk-privébalans, zeker bij de jongere generaties. In totaal heb je niet méér vrije tijd, maar je hebt wel een extra dag om de dingen te doen die je leuk vindt.”

