Dit zijn de voordelen die ingenieurs écht willen Ingenieurs - Jobat

26 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Ingenieurs krijgen niet altijd de extralegale voordelen die ze ook echt willen. Dat blijkt uit de jongste Salarisenquête van ie-net ingenieursvereniging. Slechts 1 op de 5 ingenieurs krijgt inspraak bij het bepalen van die voordelen. Ingenieurs krijgen niet altijd de extralegale voordelen die ze ook echt willen. Dat blijkt uit de jongste Salarisenquête van ie-net ingenieursvereniging. Slechts 1 op de 5 ingenieurs krijgt inspraak bij het bepalen van die voordelen. Jobat.be overloopt de belangrijkste gegevens uit de enquête.

Meest gekregen: de dertiende maand

Een overgrote meerderheid van de ingenieurs krijgt een 13de maand of eindejaarspremie (meer dan 9 op de 10). Maar slechts iets meer dan 6 op de 10 willen die bijkomende premie ook echt.

Tip: Wil je zelf weten op welke extralegale voordelen je in jouw sector meest kans maakt? Vul het Salariskompas in.

Meest gewenst: de bedrijfswagen

Veruit het populairste extralegale voordeel bij ingenieurs is de bedrijfswagen. Bijna 8 op de 10 dromen ervan. Dat is meer dan het aantal ingenieurs dat effectief met een bedrijfswagen rondrijdt (6,5 op de 10). Bij die bedrijfswagen hoort ook een tankkaart, vinden 5,5 op de 10 ingenieurs.

Ingenieurs krijgen vaak een laptop, pc of smartphone, maar daar zitten ze niet echt op te wachten. Ook andere ICT-voordelen zijn niet echt populair, denk maar aan de vergoeding van telefoonkosten of een internetabonnement voor thuis.

Klassiekers blijven relatief populair

Ongeveer 5 op de 10 ingenieurs willen een hospitalisatie-, ziekte- en/of groepsverzekering. 8 op de 10 krijgen die voordelen effectief. Maaltijdcheques bekoren zowat 4 op de 10, zowat de helft van het aantal ingenieurs dat ze ook echt ontvangt.

Voordelen die het koopgedrag sturen, zijn helemaal niet populair. Denk maar aan ecocheques, geschenkbonnen of kortingen bij de aankoop van diensten en producten.

Weinig drang naar telewerk

De mogelijkheid om thuis te werken is niet bijster belangrijk voor ingenieurs. 4 op de 10 ingenieurs krijgen de kans van hun werkgever, maar slechts 2 op de 10 zetten telewerk zelf op het verlanglijstje. Opgelet: de enquête werd wel afgerond vlak voor de coronacrisis. Zoals ook in andere sectoren het geval is, zal het gedwongen telewerk de kijk op het nut ervan ongetwijfeld veranderd hebben.

Wie denkt dat een beroep als ingenieur automatisch voor meer inspraak in het loonpakket zorgt, heeft het mis. Amper 2 op de 10 zou mogen meebeslissen over de extralegale voordelen. Nochtans zijn de ingenieurs ook grotendeels gewonnen voor de zogenaamde ‘cafetariaplannen’, waarbij je als werknemer deels zelf beslist hoe je loonpakket wordt samengesteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Deze IT’ers zijn erg gegeerd

Loon, sfeer of zekerheid: waarom ga jij ergens werken?

Wat doen succesvolle mensen als alles tegenzit?

Bron: jobat.be en Salarisenquête 2019 ie-net ingenieursvereniging.