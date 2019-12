Dit zijn de trends op de arbeidsmarkt in 2020, volgens experts Matthias Van Milders

31 december 2019

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Welke trends mogen we volgend jaar verwachten op vlak van werk? Drie experten blikken vooruit en vertellen wat er in 2020 op til staat.

Een diploma blijft belangrijk

Ludo Struyven (professor sociologie van arbeid, onderwijs en beleid KU Leuven): “Het is een misvatting dat recruiters minder zouden kijken naar het diploma en de technische kennis op het cv en meer naar de competenties. Werkgevers vragen wel degelijk dat beide aanwezig zijn. De arbeidsmarkt is een competitieve arena waarin het diploma belangrijk blijft. Er bieden zich meer jongeren met een diploma aan. Voor degenen die er nog geen hebben, wordt een diploma behalen dan ook belangrijker. Tegelijk willen bedrijven dat medewerkers van verschillende markten thuis zijn. Zo wil men bijvoorbeeld verkopers die ook een basiskennis technologie bezitten. Vandaar dat jongeren zich proberen te onderscheiden door een combinatie van skills.”

Burn-outs blijven stijgen

Luc Swinnen (arts en statisticus): “Werknemers zijn uitgeput en moe, slechts 1 op de 10 zou echt gemotiveerd gaan werken. Lange tijd dachten we dat burn-out 15% van de werkende mensen trof. Vandaag is dat stilaan 20%. Gezond leven is de sleutel voor de oplossing: bewegen, genoeg slapen, gezond eten.” In ons gratis e-book rond burn-out vind je tips voor wat je moet doen als het jou overkomt.

Het flexibel inkomensplan is hot

Jeroen Diels (director bij rekruteerder Robert Half): “Steeds meer werknemers willen keuzevrijheid inzake hun salarispakket. Het flexibel inkomensplan – ook bekend als het cafetariaplan – is de ideale manier om de werknemerstevredenheid op een budgetneutrale manier te verhogen. In de war for talent moet je als organisatie steeds creatiever zijn om talent voor jou te winnen en te behouden. De toegenomen individualisering van de maatschappij zet zich ook door op de werkvloer. Personeel wil meer en meer maatwerk. Vandaag zijn er vijf generaties tegelijk aan het werk en die hebben allemaal verschillende noden en verwachtingen.”

De grenzen van de arbeidsmarkt vervagen

Ludo Struyven: “Het aantal buitenlandse werknemers op onze arbeidsmarkt neemt toe. Maar er werken ook meer en meer medewerkers vanuit het buitenland voor een Belgisch bedrijf. Een typevoorbeeld zijn de ICT’ers die vanuit India opereren. België is dan ook een klein land met een open economie middenin de eengemaakte Europese arbeidsmarkt. Binnen België worden Brusselse kandidaten, vaak van niet-Belgische origine, belangrijker om de knelpunten op de Vlaamse vacaturemarkt op te lossen. Brusselse en Waalse werklozen worden ook meer begeleid naar een job in Vlaanderen. De arbeidsbemiddelingsdiensten vinden elkaar meer op het terrein, ondanks het feit dat politiek het water voor samenwerking nog diep blijft.”

De grens tussen werk en privé vervaagt

Luc Swinnen: “Werknemers worden minder in hokjes geplaatst en ervaren zo meer afwisseling. Er is ook meer behoefte aan connectie, aan dingen samendoen. Zo wordt werken plezanter. Bedrijven weten niet altijd hoe ze het moeten organiseren, maar zaken die traditioneel tot de privésfeer behoren, komen ook naar de werkvloer. Denk aan een fitnessruimte op het werk, advies in verband met gezond eten tot zelfs de gelegenheid om een powernap te doen. Neem daarbij nog de robots die steeds meer repetitieve taken overnemen en je merkt dat er een andere kijk op werk zit aan te komen.”

Werknemers willen meer dan geld

Jeroen Diels: “Bedrijven moeten niet alleen hoog inzetten op vlak van loon. Werknemers verwachten ook een solide en authentiek bedrijfsverhaal, een aangename bedrijfscultuur en voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Bedrijven moeten zich op dat vlak proberen te onderscheiden.” Lees hier waarom vooral een goede beloningscommunicatie zo essentieel is.

Jobveranderingen nemen toe

Ludo Struyven: “Mensen gaan voor variatie in hun loopbaan, bijvoorbeeld in de vorm van een carrièreswitch. Of ze starten een bijberoep. Voorlopig is dat nog een gestage evolutie. Hoe sterk de trend zich zal doorzetten is ook afhankelijk van het beleid.”

