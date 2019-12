Dit zijn de salarissen in de retailsector Charlotte Fouquet

06 december 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Salaris In de retailsector worden heel wat verschillende profielen tewerkgesteld. Van winkelmedewerkers, over logistieke medewerkers en ambachtslieden, tot IT- en managerprofielen. Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, verdien je in de detailhandel gemiddeld 2.756 euro bruto per maand. Het een en ander hangt echter af van je functie en opleidingsniveau, én de regio waarin je werkt, zo blijkt ook uit ons In de retailsector worden heel wat verschillende profielen tewerkgesteld. Van winkelmedewerkers, over logistieke medewerkers en ambachtslieden, tot IT- en managerprofielen. Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, verdien je in de detailhandel gemiddeld 2.756 euro bruto per maand. Het een en ander hangt echter af van je functie en opleidingsniveau, én de regio waarin je werkt, zo blijkt ook uit ons Salariskompas

Verkoopmedewerkers

Wie aan personeel in de retailsector denkt, denkt vaak in de eerste plaats aan de medewerkers van de lokale supermarkt, elektronicawinkel, kledingzaak ... Een voltijds tewerkgestelde verkoper in een winkel verdient in ons land gemiddeld 2.400 euro bruto per maand (cijfers Statbel). Regionaal zijn er wel wat verschillen, in het voordeel van Vlaamse verkoopmedewerkers: zij verdienen gemiddeld 2.466 euro per maand, tegenover 2.297 euro in Brussel en 2.295 euro in Wallonië.

De hoogte van het loon hangt ook af van het opleidingsniveau. Verkoopmedewerkers met een diploma lager secundair onderwijs verdienen gemiddeld 2.345 euro bruto per maand, tegenover 2.460 euro per maand voor verkopers met een diploma hoger secundair onderwijs.

Kassiers verdienen net iets minder dan verkoopmedewerkers, met een gemiddelde van 2.281 euro bruto per maand. Opnieuw doen de Vlaamse kassiers het beter dan hun collega’s in Wallonië en Brussel: 2.333 euro per maand, tegenover 2.221 euro in Brussel en 2.194 euro in Wallonië.

Uiteraard speelt ook werkervaring een rol. Zo blijkt uit loondata van ons Salariskompas (februari 2019) dat niet-kaderleden die werkzaam zijn in de klein- en groothandel, na 5 jaar werkervaring een gemiddeld bruto maandloon van 2.229 euro verdienen. Na 20 jaar werkervaring loopt dat bedrag gemiddeld op tot 2.838 euro.

Logistieke medewerkers

Al die koopwaar moet natuurlijk ergens opgeslagen worden en tot in de winkel geraken. Daarvoor zorgen de magazijn- en logistieke medewerkers. Zeker met de opkomst van het internetshoppen zijn er heel wat vacatures te vinden voor die profielen. Gemiddeld verdient een logistieke medewerker in België (cijfers Statbel) 2.520 euro bruto per maand. In Brussel verdien je het meest (2.600 euro bruto/maand), gevolgd door Vlaanderen (2.528 euro) en Wallonië (2.367 euro).

Ook voor die profielen speelt het opleidingsniveau een belangrijke rol. Hoe hoger het diploma, hoe hoger het gemiddelde loon: 2.479 euro bruto voor iemand met een diploma lager secundair onderwijs, 2.555 euro voor iemand met een diploma hoger secundair onderwijs en 2.894 euro voor een bachelor.

Wie carrière maakt in de logistieke sector, wordt daar ook voor beloond. Een logistiek medewerker (niet-kaderlid) met 20 jaar ervaring op de teller, verdient gemiddeld 3.190 euro bruto per maand (cijfers salariskompas).

Lees ook: Deeltijds werken? In retail vind je snel werk in deze jobs

Managers

Zoals dat in veel andere sectoren het geval is, staan ook in de retailsector managers op de eerste plaats als het op de hoogte van het loon aankomt. Volgens Statbel verdienen zij gemiddeld 4.314 euro bruto per maand (4.688 euro in Brussel, 4.087 euro in Vlaanderen en 3.932 euro in Wallonië).

Dat ook mensen met een diploma lager of hoger secundair onderwijs in de retailsector een managerfunctie bekleden, toont nog maar eens aan dat het de ideale sector is als je wil doorgroeien. Niet zelden kan iemand er doorheen zijn of haar loopbaan serieuze carrièresprongen maken. Wel zijn er verschillen wat het loon betreft: 3.721 euro bruto per maand voor een manager met een diploma lager secundair onderwijs, 3.821 euro voor iemand met een diploma hoger secundair onderwijs, 3.903 euro voor een bachelor en 4.487 euro voor een master.

Ambachtslieden in de voeding

In de kleinhandel zijn de ambachtslieden, zoals bakkers en slagers, natuurlijk niet weg te denken. Met een gemiddeld bruto maandloon van 2.448 euro per maand verdienen zij ongeveer evenveel als een winkelmedewerker, maar ook hier zijn er regionale verschillen: 2.371 euro bruto per maand in Brussel, 2.494 euro in Vlaanderen, en 2.402 euro in Wallonië.

Bronnen: Statbel, Salariskompas.