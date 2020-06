Dit zijn de populairste extralegale voordelen in Vlaanderen Joni Horemans

23 juni 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Salaris Voor de meeste werknemers zijn extralegale voordelen niet meer weg te denken uit het salarispakket, zo blijkt opnieuw uit de cijfers van het laatste Salariskompas* van Voor de meeste werknemers zijn extralegale voordelen niet meer weg te denken uit het salarispakket, zo blijkt opnieuw uit de cijfers van het laatste Salariskompas* van Jobat.be . Een overzicht van enkele populaire voordelen.

De eindejaarspremie blijkt net als de voorgaande jaren het meest populaire extralegale voordeel: maar liefst 74,21% van de werknemers geniet ervan. In december betekent dit een serieuze extra bovenop je gebruikelijke salaris. Je krijgt nogmaals je bruto maandloon toegekend, of dan toch een percentage hiervan. Vandaar de officieuze benaming: dertiende maand. Aangezien de eindejaarspremie zwaarder is belast, houd je er helaas wel iets minder van over dan van je normale brutoloon. In heel wat sectoren is de eindejaarspremie een verplichting die vervat zit in een cao. Is dit niet het geval, loont het zeker de moeite om dit onderwerp bij je loonsonderhandelingen op tafel te gooien.

Meer koopkracht

Met ruim 70% van de werknemers die ze bij hun loon zien verschijnen, blijven ook maaltijdcheques aan de top van het lijstje meest toegekende voordelen prijken. Deze cheques zijn een slimme manier om meer koopkracht te genereren, zonder al te veel loonkosten te moeten afdragen. Ze zijn namelijk vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen! Per gewerkte dag ontvang je op het einde van de maand een cheque van doorgaans +-7 euro via een uitgiftemaatschappij. Hiermee kan je betalen in de supermarkt of in bepaalde horecazaken. Net als de eindejaarspremie is het recht op maaltijdcheques in heel wat sectoren opgenomen in een cao.

Bij 64,28% van de ondervraagden zit de hospitalisatieverzekering in het pakket. Daarmee is dit het derde populairste extraatje. Hopelijk moet je er nooit beroep op doen, maar indien wel, hoef je je alvast geen zorgen te maken over hoogoplopende ziekenhuisfacturen. Wie de verzekering via de werkgever kan afsluiten, spaart de kosten voor een vaak dure eigen verzekering uit en betaalt geen belastingen. Je gezinsleden kunnen vaak gratis of tegen een beperkte meerkost mee intekenen.

Ruim de helft van de Vlaamse werknemers ontvangt ook een groepsverzekering of pensioenplan. De werkgever kan dit via een externe maatschappij voorzien. Doet hij/zij dit via een verzekeringsinstelling voor meerdere werknemers tegelijk spreken we van een groepsverzekering. Zulk aanvullend pensioen behoort tot de twee pijler van het Belgisch Pensioenstelsel en zorgt ervoor dat je gedurende je loopbaan een financiële reserve opbouwt dankzij premies van de werkgever. Bij je pensioen kan je deze na betaling van belastingen in één klap opnemen, bovenop je wettelijk pensioen.

Sterkste groeier: thuiswerk!

Thuiswerk zit in de lift. Ten opzichte van 2017 mogen maar liefst 17,6% meer Vlamingen af en toe van thuis uit werken. De cijfers waarvan sprake dateren trouwens nog van voor de coronacrisis het land lam legde. De resultaten van volgend jaar beloven dus extra spectaculair te worden. De sterke groei van dit zogenaamd ‘immateriële voordeel’ maakt dat ook meer werknemers een laptop (46%), gsm (45%) en/of internetabonnement (17%) van de werkgever krijgen. Veelal mag je die ook voor persoonlijke doeleinden gebruiken, waardoor je maandelijks flink wat kosten uitspaart.

Zoek je een job met meer extralegale voordelen? Bekijk hier alle vacatures op Jobat.be



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Dit zijn 9 verrassende extralegale voordelen

Welke beroepen hebben meeste vakantiedagen, en welke minste?

Kan het dat mijn collega meer extralegale voordelen krijgt?

Bron: Jobat.be.

* Over het Salariskompas van Jobat:

De gegevens uit het Salariskompas zijn gebaseerd op een enquête bij 57.342 voltijds werkende loontrekkenden actief in Vlaanderen en Brussel, waarvan 65 procent mannen en 35 procent vrouwen. 79 procent van de deelnemers werkt als bediende, 15 procent als arbeider en 6 procent als ambtenaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 36,1 jaar, de gemiddelde werkervaring 12,8 jaar. Data uit 2019, verwerking april 2020.