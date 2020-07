Dit zijn de jobs met de beste werk-privébalans Joni Horemans

13 juli 2020

08u10

Een goede werk-privébalans is voor veel mensen belangrijker dan een hoog loon. Wie het ene verlangt, moet vaak inleveren op het andere, maar dat is zeker niet altijd zo. Jobat.be ging op zoek naar goedbetaalde jobs, waarmee je ook voldoende tijd overhoudt voor een leven naast het werk.

Ieder jaar maakt de Amerikaanse jobsite Glassdoor een lijst bekend met de banen die het best scoren wat betreft werk-privébalans. En daar zitten opvallend veel hr-jobs tussen! Jobs als recruiter of hr-manager zijn een vaste waarde op de lijst en schoppen het geregeld zelfs helemaal tot de top. Wil je veel tijd overhouden voor familie en vrienden, ontferm je je op kantoor ook best over de mensen die je omringen. Daarnaast ronsel je de ultieme kandidaten voor openstaande posities.

Deadlines

Ook een marketing job valt doorgaans prima te combineren met een rijk gevuld persoonlijk leven. Diverse functies in deze branche figureren in de toplijst: van marketingmanager of analist tot coördinator of assistent. Je ontwikkelt straffe campagnes om marktaandeel te veroveren en evalueert vervolgens je eigen succes, om het een volgende keer nóg beter te doen.

Als copywriter, content manager, (technisch) redacteur of socialemediamanager geniet je meestal ook een goede werk-privébalans. Je bent natuurlijk gebonden aan deadlines, maar krijgt hier een hoop flexibiliteit voor terug. Met enig organisatorisch talent pas je je werkleven zo perfect in in je privéleven.

Mens en machine

Wie zijn brood verdient met programmeren, zal evengoed voldoende tijd overhouden voor een mooi vrijetijdsprogramma. Tijdens je werkuren ontwikkel je software of websites en ben je als het ware de schakel tussen mens en machine. Problemen laat je achter als je de deur van je werkplek dichttrekt en zal je niet snel meenemen naar huis. Collega’s als webdevelopers en -designers mogen zich verheugen op een soortgelijk gemoedelijk werkritme.

Technische jobs zijn vaak veeleisend, maar aan de andere kant heeft je sterke positie op de arbeidsmarkt op divers terrein voordelen. Naast een aantrekkelijk loon, krijgt technisch talent normaliter heel wat vrijheid en flexibiliteit. Je kan je uren vaak zelf bepalen en over thuiswerk doet je werkgever ook niet gauw moeilijk. Onder meer datawetenschappers en data-analisten, research engineers en technische accountmanagers geven aan zeer tevreden te zijn over hun werk-privébalans.

Nog een job die je partner je hopelijk graag zal zien uitoefenen (maar niet als je een onuitstaanbaar karakter hebt en je huisgenoten je liever niet te veel in de buurt hebben) is die van product manager. Je bent de expert op vlak van een deel van het gamma of product van je werkgever. Je gebruikt je kennis en talent om het samen met je collega’s te laten uitgroeien tot een hit.

Een goed evenwicht vinden tussen je werk en je privéleven? Bekijk hier enkele tips die je hierbij kunnen helpen.

