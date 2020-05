Dit zijn de grootste blunders op jouw cv Joni Horemans

22 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Solliciteren Op zoek gaan naar een nieuwe job, is niet altijd evident. Zeker niet in deze tijden. Daarom is het belangrijker dan ooit om virtueel goed binnen te komen met een knaller van een cv, waar je een uitstekende eerste indruk mee maakt. Lees dan ook even onderstaande wijze cv-raad van Op zoek gaan naar een nieuwe job, is niet altijd evident. Zeker niet in deze tijden. Daarom is het belangrijker dan ooit om virtueel goed binnen te komen met een knaller van een cv, waar je een uitstekende eerste indruk mee maakt. Lees dan ook even onderstaande wijze cv-raad van Jobat.be , voor je op ‘verzenden’ duwt.

Fout 1: Verleiden doe je met kennis, niet met je decolleté

Voeg je een foto toe aan je cv, besef dan dat die in grote mate zal bijdragen aan de indruk die de recruiter van je heeft. Hoe je het draait of keert, plaatjes trekken meteen onze aandacht en het ligt in onze natuur daar onmiddellijk een set (voor)oordelen aan te koppelen. Wil je toch graag een afbeelding van jezelf toevoegen, kies dan voor een neutrale foto die sympathie opwekt bij zowel mannelijke als vrouwelijke recruiters. Dus: say cheese maar maak het verder niet té cheesy. Zorg voor formele kledij en een neutrale achtergrond.

Tip: Bekijk hier ons voorbeeld van een goed cv.

Fout 2: Mailto: Scheteke28

Je cv bevat cruciale informatie, waaronder je mailadres en telefoonnummer. Hier schuilt een addertje: met je schijnbaar onschuldige contactgegevens delen, kan je jezelf wel eens in de voet schieten , als je bijvoorbeeld vergeet je voicemail te ‘professionaliseren’. Een beetje humor kan geen kwaad, maar ga toch na hoe je het zou vinden als een geïnteresseerde recruiter op je antwoordapparaat botst. Zal hij of zij dan een goede indruk van je krijgen?

Het mailadres dat je doorgeeft moet in dezelfde mate geruststellend te zijn. Schetekes28 of badboys69 moeten niet raar opkijken als ze nooit een reactie van een recruiter krijgen. Communiceren via het mailadres van het bedrijf waar je werkt maar weg wil, is ook niet ideaal.

Fout 3: Pizzaboys en wijnkenners

Hou je cv beknopt en geef dan ook enkel informatie over jezelf die relevant is voor de beoogde job. Een recruiter die voor een vacature misschien honderden kandidaturen ontvangt, heeft meestal geen tijd te verliezen met het doorworstelen van een lange lijst hobby's, certificaten van naai- of sommeliercursussen of jobervaring uit een lang vergeten tijdperk.

Als je bijvoorbeeld solliciteert voor de functie van sales manager, heeft je potentiële werkgever er echt geen boodschap aan dat je in je studententijd extra centen verdiende als pizzakoerier. Zoiets is leuk om te vermelden tijdens een gesprek, als het relevant is.

Tip: Bekijk hier hoe je een vlijmscherpe motivatiebrief schrijft.

Fout 4: Opgeklopte realiteit

Probeer de ruimte op je cv ook niet op te vullen met sterk aangedikte vleugjes realiteit - of flagrante leugens. Een doorgewinterde interviewer prikt hier zo doorheen. Het zou zonde zijn op die manier je kansen te verspelen. Heb je gaten in je cv, wees er dan ook eerlijk over. Misschien volgde je een opleiding, besteedde je essentiële tijd aan je gezin of familie, had je een moeilijke periode, werkte je hard aan jezelf om te staan waar je nu staat of nam je even ademruimte om uit te maken wat je écht wilt: deze job, natuurlijk!

Fout 5: Het boek van je leven

Weet je wat een recruiter doet als die een massieve brok tekst van ettelijke pagina’s lang voorgeschoteld krijgt? Goed geraden! Het is heel goed mogelijk dat jij een bijzonder boeiend persoon bent, die al ontzettend veel interessante professionele dingen uitstak, maar de interesse voor onbekenden is bij iederéén wel degelijk gelimiteerd.

Met andere woorden: beperk je cv tot een A4, twee A4's als je al een decennium of twee ervaring hebt die relevant is voor de vacature in kwestie. Ga voor opsommingen eerder dan uitgeschreven lange zinnen en maak je lay-out a.u.b. een beetje overzichtelijk. Als je daar zelf geen krak in bent, vind je online na één minuutje googelen een hele hoop gratis templates die je daarvoor kan gebruiken.

Vermijd ook dooddoeners à la ‘ik ben een gedreven teamspeler of creatieve duizendpoot’. Recruiters zijn meer dan ooit op zoek naar effectieve bewijzen van jouw kunnen, eerder dan naar dingen die letterlijk iederéén schrijft. Link dus naar een interessant project waar je aan meewerkte, vermeld een paar cijfers of andere zaken waar je terecht trots op kan zijn.

Tip: Zo schrijf je een persoonlijke samenvatting voor je cv.



