Dit zijn de bestbetaalde technische jobs van het moment



22 juli 2020

08u06

Bron: jobat.be 0 Salaris Heb je talent voor techniek? Dan ben je met je gat in de professionele boter gevallen. Niet alleen staan bedrijven voor je in de rij, ze zijn ook bereid om je mooi te verlonen voor je diensten: gemiddeld 3.573 euro bruto per maand. Al varieert het precieze salaris natuurlijk van job tot job. Heb je talent voor techniek? Dan ben je met je gat in de professionele boter gevallen. Niet alleen staan bedrijven voor je in de rij, ze zijn ook bereid om je mooi te verlonen voor je diensten: gemiddeld 3.573 euro bruto per maand. Al varieert het precieze salaris natuurlijk van job tot job. Jobat.be ging bij het Belgisch statistiekbureau Statbel na welke technische functies het meest (en het minst) schuiven.

Gespecialiseerde profielen

Ingenieurs verdienen het meest van alle technische werknemers, blijkt uit de cijfers van Statbel. Hun maandsalaris bedraagt gemiddeld 5.137 euro bruto. Ben je als ingenieur expert in elektrotechnologie, dan mag je zelfs op een maandloon van ruim 5.190 euro rekenen. Ook scheepswerktuigkundigen en elektrotechnici gespecialiseerd in luchtvaartveiligheid verdienen goed hun boterham. Hun salaris schommelt rond de 4.547 euro.

Heb je een technische opleiding gevolgd en ben je geboeid door telecommunicatie? Aarzel niet om die passie door te trekken naar je beroep, want als telecom-, radio- of televisietechnicus zie je gemiddeld 3.945 euro bruto per maand op je loonstrookje verschijnen. Als chemie, fysica, technisch tekenen of civieltechnische werken je interesse wegdragen, zit je eveneens gebeiteld. Techniekers op het gebied van natuur- en technische wetenschappen verdienen namelijk zo’n 3.805 euro per maand. Bekijk hier alle openstaande vacatures in de technische sector.

Variaties per sector

Onderaan de technische ladder staan bedieners van machines. Het valt op dat hun gemiddeld maandsalaris vooral varieert van sector tot sector. Sta je aan de knoppen van machinerie in een houtbewerkingsbedrijf, dan zal je ongeveer 2.600 euro bruto verdienen. In de textiel ligt het loon met 2.646 euro een tikkeltje hoger. Daarboven komen producenten van voedingsmiddelen (2.781 euro bruto), bedieners van machines in de papierindustrie (2.786 euro) en in de metaalbewerking (3.020 euro).

Tip: Vergelijk hier je loon met dat van anderen via het Salariskompas.

Doorgroeimogelijkheden

Het valt op dat de bestbetaalde jobs in techniek en productie specifieke kennis vragen, die je doorgaans opdoet in een hogere opleiding. Het verbaast dus niet dat een masterdiploma de hoogste kans biedt op een riant loon. Over het algemeen mag je na een technische universitaire studie rekenen op een gemiddeld salaris van 4.767 euro bruto. Heb je een bachelor op zak, dan zal je verdienste rond de 3.694 euro schommelen. Een diploma secundair onderwijs levert gemiddeld 3.100 euro bruto per maand op in de technische sector, terwijl iemand die zijn of haar middelbaar niet heeft afgemaakt ongeveer 2.851 euro op z’n loonstrookje ziet verschijnen.

Al is je opleiding ook niet allesbepalend. Heel wat bedrijven investeren in hun personeel en bieden interne en externe opleidingen aan, zodat je met de jaren kan doorgroeien. Slaag je erin om op te klimmen tot verantwoordelijke, dan kan je als ‘toezichthoudend personeelslid’ in de industrie alsnog 3.868 euro per maand verdienen. Leer je naast de bediening van je specifieke machine het volledige productieproces kennen en groei je door tot procesoperator, dan krijg je als ‘technicus voor beheer en controle van industriële processen’ maar liefst 3.901 euro per maand.

Tip: Bekijk hier alle vacatures voor jobs in productie en techniek



Bron: jobat.be. Tekst: Kristina Rybouchkina.