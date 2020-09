Dit zijn de bestbetaalde startersjobs Charlotte Fouquet

29 september 2020

11u30

Bron: jobat.be 0 Salaris Ben jij klaar om als starter de arbeidsmarkt te veroveren? Dan vraag je je wellicht af hoeveel je zal verdienen. Wel, dat hangt vooral af van je diploma, het functieniveau én de sector waarin je terechtkomt, zo blijkt uit de cijfers van het Salariskompas* van Ben jij klaar om als starter de arbeidsmarkt te veroveren? Dan vraag je je wellicht af hoeveel je zal verdienen. Wel, dat hangt vooral af van je diploma, het functieniveau én de sector waarin je terechtkomt, zo blijkt uit de cijfers van het Salariskompas* van Jobat.be

Het gemiddelde startloon

Het Salariskompas brengt op basis van een steekproef statistieken in kaart over loon, extralegale voordelen en vakantiedagen. De resultaten voor 2019 zijn het gevolg van een analyse van 57.342 respondenten. Uit die analyse blijkt dat de gemiddelde starter, doorheen alle sectoren, in 2019 kon rekenen op een bruto startloon van 2.425 euro. Wie meer dan 30 jaar ervaring heeft, verdiende in 2019 gemiddeld 4.464 euro. Let wel, de resultaten die uit het Salariskompas voortkomen, zijn gemiddelden. Afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn zeker niet uit te sluiten.

Wil je graag resultaten op maat van jouw specifieke gegevens? Vul dan het Salariskompas in voor een persoonlijk rapport.

Het startloon per sector

We zetten enkele populaire sectoren op een rij.

Chemie en farmaceutische industrie

Uit de cijfers blijkt dat de chemie en farmaceutische industrie ook in 2019 de best betalende sectoren waren. Een starter in die sectoren verdiende in 2019 gemiddeld een bruto maandloon van 3.025 euro. Dat is dus een stuk hoger dan het gemiddelde. Bovendien mag men in deze sectoren na enkele jaren ervaring nog een forse stijging van het loon verwachten.

ICT en internet

De IT-sector mag je gerust de bloeiende sector van het moment noemen. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op, waardoor de werkzekerheid in de sector een van de grootste troeven is. Bijkomend voordeel: ook zonder formeel diploma kan je in de sector terecht. Als startende IT-medewerker moet je het gemiddeld wel met een lager startloon doen dan wie in de chemie of farmaceutische sector werkt. Je verdient als starter een gemiddeld brutoloon van 2.455 euro, wat dus in lijn ligt met het gemiddelde van alle starters.

Logistiek, aankoop, distributie & transport

De logistieke sector is opnieuw een sector waarvoor je niet noodzakelijk een diploma nodig hebt. Net zoals in andere sectoren, zal een hoger diploma je echter wel een hoger loon opleveren. Gemiddeld verdien je als starter in de logistieke sector quasi evenveel als in de IT-sector: 2.450 euro bruto. Ook werkzekerheid is in deze sector gegarandeerd.

Media, marketing en communicatie

Jaarlijks studeren er heel wat communicatiewetenschappers en marketeers af. De media- en communicatiesector blijkt dus aantrekkelijk te zijn. Als starter verdien je er gemiddeld wel iets minder dan het gemiddelde van alle starters, namelijk 2.359 euro bruto.

Toerisme

Wie aan de slag gaat in de toeristische sector, trekt aan het kortste eind. In deze sector geldt immers het laagste gemiddelde startersloon: 2.205 euro bruto. Wel is het zo dat het gemiddelde loon in deze sector, op het niveau van een filiaalhouder, significant is gestegen tegenover 2017 (+7,3%, van 2.562 euro naar 2.749 euro). Dat opent wellicht perspectieven voor wie in deze sector een carrière wil uitbouwen.

Snelle stijging van het startersloon?

De evolutie van het startersloon, naarmate men ervaring opdoet, hangt voor een groot deel samen met het diploma dat men behaalde. Ook dat blijkt uit de cijfers van het Salariskompas. Werknemers met een academische master zien hun loon veel sneller en sterker stijgen dan werknemers met een ander diploma. Op het einde van de carrière is dit 2,6 keer hoger dan het startloon. Zonder diploma hoger onderwijs ligt het loon op het einde van de carrière slechts 53% hoger dan bij de aanvang van de carrière. De invloed van het diploma is dus vooral merkbaar mid-carrière en aan het einde van de loopbaan.

Tip: Nog geen eerste job gevonden? Je kan je nog steeds inschrijven voor de virtuele jobbeurzen.

Loont het om in Brussel te werken?

Naast de sector en je diploma, is ook de regio waar je werkt van belang. Zoals ook de voorbije jaren het geval was, verdien je in Brussel het meest. Dat geldt ook voor starters. Een starter in het Brussels Gewest verdiende in 2019 gemiddeld 2.548 euro bruto, tegenover 2.405 euro in Vlaanderen. In West-Vlaanderen en Limburg verdien je als starter het minst: respectievelijk 2.342 en 2.349 euro bruto.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Het loon van een zelfstandig social media marketeer: tussen de 1.800 en 2.500 netto

Waarom een studentenjob goed is om een ‘echte’ job te vinden?

7 op de 10 starters is gelukkiger als zelfstandige

Bron: jobat.be. * Salarisrapport 2020, april 2020, op basis van ingezamelde data 2017-2019.