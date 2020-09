Dit zijn de 5 most wanted jobs Matthias Van Milders

15 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Dat er knelpuntberoepen bestaan waarvoor veel volk tekort is, dat weten we. Maar naar welke jobs gaan mensen die een baan zoeken zélf het meest op zoek? Dat er knelpuntberoepen bestaan waarvoor veel volk tekort is, dat weten we. Maar naar welke jobs gaan mensen die een baan zoeken zélf het meest op zoek? Jobat.be bekeek de meest aangeklikte functieprofielen op haar website tijdens het afgelopen half jaar. Wat blijkt? Het zijn zeker niet de best verdienende functies die het populairst zijn.

1. Administratief bediende

Je mag administratieve bedienden gerust de steunpilaren van een afdeling of bedrijf noemen. Zij zorgen er namelijk voor dat de collega’s hun job kunnen doen. Administratieve krachten tikken verslagen uit, beantwoorden telefoons, zetten vergaderzalen klaar. Je vindt hen ook aan het onthaal van een bedrijf. En ze zorgen voor bestelbonnen, facturen en brieven. De praktische invulling van de job kan nogal verschillen. Vaak zijn er geen specifieke diplomavereisten maar wél doorgroeimogelijkheden, wat mee de populariteit van de functie verklaart. Bekijk hier de vacatures voor administratief bediende.

Het gemiddelde startloon* voor administratie en secretariaat – zonder diploma hoger onderwijs: 2.080 euro.

2. Accountant

Voor bedrijven en zelfstandigen zijn boekhouders of accountants vrij essentieel. Ze zorgen niet alleen voor de verwerking van alle financiële en boekhoudkundige gegevens. Maar ze staan ook in voor controle en advies. Accountants verzamelen alle gegevens die ze nodig hebben om financiële documenten op te stellen: jaarrekening, balans, btw-aangifte, belastingaangifte en meer van dat. Om accountant te worden, volg je best een bachelor accountancy-fiscaliteit of een andere hogere economische opleiding. Bekijk hier de vacatures voor boekhouder of accountant.

Het gemiddelde startloon voor administratie en secretariaat – professionele bachelor: 2.181 euro.

3. Ambtenaar

Jobs bij de overheid heb je in alle maten en kleuren. Redder, manager, ICT’er, werfcontroleur, diplomaat: ze werken allemaal voor een overheidsbedrijf. Veel kans dus dat je met jouw opleiding, ervaring of interesses een job naar jouw smaak vindt. Werken voor de overheid heeft best wat voordelen: goede voorwaarden, mooi pensioen, werkzekerheid, balans tussen werk en privé, inhoudelijk interessant en relevant werk, veel kansen om je loopbaan uit te bouwen. In veel gevallen moet je wel een uitgebreide sollicitatieprocedure doorlopen of deelnemen aan examens voor je effectief aan de slag kan. Bekijk hier de vacatures voor een job bij de overheid.

Het gemiddelde startloon voor een job bij de overheid: 2.080 tot 2.499 euro, naargelang je diploma.

4. Winkelverkoper

Als verkoper ben je best iemand die graag onder de mensen komt. Je zet jouw commercieel en sociaal talent in om de doelstellingen van je onderneming na te streven. Is voeding jouw ding? Dan heb je geluk. Verkoper van voedingsmiddelen is een knelpuntberoep. Een van de oorzaken is het feit dat de lastige uren kandidaten afschrikken. Die moet je er dus bijnemen. Voor een job als winkelverkoper gelden doorgaans geen diplomavereisten. Bekijk hier de vacatures voor verkoper.

Het gemiddelde startloon voor verkoop en sales – zonder diploma hoger onderwijs: 1.950 euro.

5. Sales support en administratie

Als sales assistent of sales support ben je de rechterhand van het sales team. Terwijl je collega’s de boer op gaan, bied jij hen ondersteuning vanop kantoor. Je zorgt ervoor dat zij alles in handen hebben om hun job te doen: verkoopovereenkomsten, offertes, informatie over de klant. Verder plan je afspraken en beantwoord je administratieve vragen van klanten. Sales supports worden soms ook ingeschakeld voor verkenning van de markt. In dat geval ga je mee op zoek naar potentiële klanten. Bekijk hier de vacatures voor sales assistent of sales support.

Het gemiddelde startloon voor verkoop en sales – professionele bachelor: 2.314 euro.



Bron: jobat.be. * Op basis van de meest recente loongegevens (2017 tot 2019) van het Salariskompas.