Dit zijn de 15 meest gegeerde jobs van het moment

05 februari 2020

Na jaren van hard en toegewijd studeren, zou het natuurlijk leuk zijn indien je met je zuurverdiende diploma vlot een job vindt. Met het ene papiertje gaat dat al makkelijker dan met het andere. Maar wat zijn nu de beroepen waarvoor werkgevers werkelijk met bosjes aan je voeten liggen om je te kunnen aannemen?

Voor het derde jaar op rij publiceert LinkedIn zijn Emerging Jobs Report. De sociale netwerksite voor professionals baseert zich hiervoor op de vaste betrekkingen van al hun openbare profielen, en dit van 2015 tot nu. Aan de hand van deze data berekent LinkedIn vervolgens het groeipercentage per functie en vergelijkt het de populariteit van de verschillende jobs.

Zo ziet het Nederlandse lijstje opkomende beroepen eruit:

1. Data protection officer

2. Growth hacker

3. Privacy officer

4. Robotics engineer

5. Artificial intelligence specialist

6. Data scientist

7. Data engineer

8. Customer success specialist

9. Human resources administrative officer

10. Cloud engineer

11. Cyber security specialist

12. Salesforce consultant

13 Key account management specialist

14. Analytics consultant

15. Full stack engineer

Data en privacy

Weinig verrassend: vooral wie talent heeft voor ICT mag zich in de handen wrijven. Heb je kennis van computers schijnt de jobmarkt je bijzonder rooskleurig toe. Data protection officer wint het snelst aan populariteit. Gegevensbescherming is dan ook een hot topic, zeker sinds de verscherpte privacywetgeving. Een data protection officer zal erop toekijken dat het bedrijf zijn data bewaart en verwerkt volgens de regels van de GDPR. Er zijn nu maar liefst 18 keer meer functionarissen voor gegevensbescherming aan de slag dan vijf jaar geleden! Ook de job van privacy officer - aanspreekpunt voor alle privacy gerelateerde zaken van een bedrijf - op de derde plek is onder andere om die reden enorm opgekomen.

Verder bestaat de top zeven volledig uit jobs die allemaal te maken hebben met data-analyse. Via data-analyse kunnen bedrijven hun winstmarge vergroten en deze jobs kennen dan ook een flinke opmars. Een growth hacker, de tweede grootste groeier, combineert zo kennis van data en marketing met een stevige dosis creativiteit om een bedrijf snel op de kaart te zetten. Onder meer Airbnb en Uber zijn eigenlijk via growth hacking opgeklommen.

Een analytics consulant (nummer 14) houdt zich ook bezig met big data. Deze professional ontwikkelt analytische modellen en helpt klanten binnen tal van sectoren en domeinen om slim met hun gegevens om te gaan. Maar ook de customer succes specialist is best geen nitwit op vlak van data. Zijn filosofie: klanten laten schitteren met jullie product en zo ook zelf meer aanzien genereren.

Menselijke vaardigheden

Naast technische functies blijven de zogenaamde soft skills in trek. Vaardigheden als communicatie en creativiteit kunnen robots of computers namelijk niet zomaar aanleren. Er blijven dus wel degelijk nog creatieve en communicatieve jobs over in de toekomst.

Momenteel zitten vooral banen als human resources administrative officer (lees: de administratieve krachten van de personeelsdienst) en key account management specialist in de lift. Deze laatste, op nummer dertien, onderhoudt klantenrelaties met oog op een optimaal verkoopcijfer. Dat de human resources administrative officer een plek in de top tien weet te bemachtigen, illustreert eens te meer dat de oorlog om talent stevig woedt.

