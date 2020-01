Dit zijn de 10 jobs met de hoogste lonen Matthias Van Milders

02 januari 2020

08u00

Benieuwd naar de jobs waarin je het best verdient? Dit zijn de gemiddelde bruto maandlonen van de 10 best verdienende beroepsgroepen.

1. Directeur

Word je directeur van een grote onderneming, dan kan je rekenen op een gemiddeld maandloon van maar liefst 10.124 euro. Bekijk hier de vacatures voor hoger management.

2. Manager

Ook managers mogen rekenen op een aardig maandloon, al is dat niet in elke sector even hoog. Een manager in de ICT verdient het meest: 7.566 euro. In de administratie en zakelijke dienstverlening is dat 7.352 euro en in de sales, marketing en R&D 6.806 euro. Verder is er 6.640 euro voor managers in de industrie, bouw en logistiek en 5.224 euro voor hun collega’s in de detail- en groothandel.

3. Wiskundige

Een wiskundige knobbel kan je aan een mooi loon helpen. Wiskundigen en statistici verdienen gemiddeld 5.544 euro per maand. Lees hier je waarom het hoogste salaris niét altijd voor de baas is.

4. Scheikundige

Dat de chemie een sector is waarin vaak hogere lonen worden betaald, is algemeen bekend. Het gemiddeld loon van een scheikundige is 5.357 euro. Ook natuurkundigen komen aan dat bedrag.

5. Ingenieur

Ingenieurs zijn niet alleen gegeerd op de arbeidsmarkt, ze krijgen ook een aardig loon. Het gemiddelde maandloon bedraagt 5.137 euro. Voor elektrotechnische ingenieurs ligt dat nog iets hoger (5.190 euro). Bekijk hier de openstaande jobs voor ingenieurs.

6. Jurist

Na de leidinggevenden, exacte wetenschappers en ingenieurs komen de juristen. Zij verdienen gemiddeld 5.125 euro per maand.

7. Financieel analist

In de finance vind je ook enkele beroepen met een behoorlijk maandloon. Accountmanagers, boekhoudkundige kaderleden, financieel analisten en beleggingsadviseurs verdienen gemiddeld 5.020 euro per maand.

8. Hr-specialist

Beleidsadviseurs en specialisten op vlak van human resources verdienen gemiddeld 4.959 euro per maand.

9. Humane wetenschapper

Exacte wetenschappers scoren weliswaar hoger in dit lijstje, maar de bewering dat je als humane wetenschapper slecht verdient, klopt niet. Economen, sociologen, antropologen, historici en psychologen verdienen gemiddeld 4.912 euro per maand.

10. Softwareontwikkelaar

De top-10 wordt afgesloten door de software- en applicatieontwikkelaars en -analisten. Zij verdienen een gemiddeld maandloon van 4.783 euro.

Bron: Statbel, het Belgisch statistiekbureau.