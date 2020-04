Dit verdien je in de ICT ICT - Jobat

30 april 2020

Bron: jobat.be 2 Jobs Als sector staat de ICT zeker garant voor een degelijke verloning, maar de jobs in ICT zijn natuurlijk heel divers; logischerwijs verdien je niet in élke functie even goed. Als sector staat de ICT zeker garant voor een degelijke verloning, maar de jobs in ICT zijn natuurlijk heel divers; logischerwijs verdien je niet in élke functie even goed. Jobat.be ging op zoek naar de bruto maandlonen* van vijf vaak voorkomende functies.

ICT-manager – 7.566 euro

Aan het hoofd van een ICT-bedrijf of de ICT-afdeling binnen een organisatie staat de ICT-manager. Vanuit die functie bepaal je welke ICT-systemen jouw bedrijf nodigt heeft. Je houdt toezicht op alle aspecten: ontwerp, integratie en onderhoud. De ICT-manager heeft een leidinggevende rol en stuurt de projecten op vlak van ICT aan.

Software- en applicatieontwikkelaar – 4.783 euro

Een analist of ontwikkelaar bouwt ICT-applicaties en -systemen zoals software en websites. Dat gebeurt vaak op vraag van een klant en van A tot Z: van de studiefase tot de integratie. Je kan ook optreden als projectleider en teamcoördinator. In deze groep vinden we verschillende ICT-jobs: systeemanalist, softwareontwerper, web- en multimediaontwerper en applicatieprogrammeur.

Databank- en netwerkspecialist – 4.665 euro

Als een ICT-toepassing eenmaal is geïntegreerd in het bedrijf, komt de databank- en netwerkspecialist op de proppen. Jij zorgt voor vlotte werking van hardware en software. Denk maar aan netwerken, databanken, e-mailsystemen en meer van dat. Informatiebeheer- en veiligheid is daarbij een cruciaal aandachtspunt. Je vindt onder meer de systeembeheerder, de netwerkspecialist en de databankbeheerder in deze groep.

ICT-technicus – 3.489 euro

Een ICT-technicus kom je tegen in verschillende fases: het onderhoud, de reparatie, de assemblage en de installatie van ICT-toepassingen en -systemen. Je kan je technische kennis en vaardigheden toepassen op telecominstallaties of bewakings- en toegangssystemen. Maar evengoed rol je een netwerk uit of zorg je voor vlot draaiende software.

Naast je technische competenties komen ook didactische kwaliteiten van pas. Een ICT-technicus helpt collega’s of klanten vaak met advies, opleiding en ondersteuning. Denk bij een ICT-technicus aan een operator, een netwerk- en systeemtechnicus, een webtechnicus of een technicus die voor gebruiksondersteuning zorgt.

ICT-installateur en -reparateur – 3.065 euro

Naast de installatie en de reparatie hoort ook het onderhoud van ICT-installaties tot de taken van de ICT-installateur. In principe zal je dus minder advies en opleiding verzorgen dan de ICT-technicus. Enkele mogelijke taken van de ICT-installateur of -reparateur zijn het aansluiten van telefonie, informatica of alarmsystemen. Ook databekabeling is een specialiteit van een ICT-installateur.

Bronnen: jobat.be, *Statbel – het Belgisch statistiekbureau, VDAB. Tekst: Matthias Van Milders.