Dit moet je weten als je in een flexi-job stapt Charlotte Fouquet

18 oktober 2019

08u30

Bron: jobat.be 3 Jobs Steeds meer mensen maken gebruik van het systeem van flexi-jobs. Een flexi-job biedt tal van voordelen, en vraagt tegelijk weinig administratie. Sofie Peeters, medezaakvoerder My Flexi-job, belicht de vragen die ze nog vaak over het systeem krijgt.

Voor wie?

Het systeem van de flexi-jobs bestaat al sinds 1 december 2015. Sinds 1 januari 2018 breidde het ook uit naar winkels en gepensioneerden.

Je komt in aanmerking voor een flexi-job als je als werknemer minstens vier vijfde werkt of als je dus gepensioneerd bent. Concreet wordt dit beoordeeld op basis van je situatie van drie kwartalen geleden. Je kan vandaag bijvoorbeeld werkloos zijn, maar toch in aanmerking komen voor een flexi-job, omdat je 9 maanden geleden wel werkte. Je verliest dan wel (gedeeltelijk) je werkloosheidsuitkering. Je kan immers op eenzelfde dag geen uitkering combineren met een flexi-loon. De dagen waarop je werkt als flexi-jobber, moet je op je werkloosheidskaart aanduiden als gewerkt.

Sofie Peeters, medezaakvoerder My Flexi-job: “Veel mensen vragen zich af of ze wel in aanmerking komen voor een flexi-job. Omdat de flexi-job nog niet zo lang bestaat, is er nog veel verwarring. Als je al langer dan negen maanden voltijds werkt als werknemer, dan is het eenvoudig: je kan zonder problemen starten als flexi-jobber. Mensen die niet voltijds werken, contacteren best de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Zij kunnen nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. Je moet overigens elk kwartaal aan de voorwaarden blijven voldoen. Verlies je je job, dan is het dus mogelijk dat je na drie kwartalen ook niet meer in aanmerking komt voor een flexi-job.”

Daarnaast is het belangrijk om weten dat je flexi-jobs enkel kan uitoefenen in bepaalde sectoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de horeca, bakkers, slagers, voedingswinkels, schoonheidssalons, evenementenbureaus ... Vooral in de horeca is het systeem van flexi-jobs helemaal ingeburgerd.

Voordelen van een flexi-job

Als flexi-jobber betaal je geen belastingen, noch sociale bijdragen. Je brutoloon is dus gelijk aan je nettoloon en je hoeft je inkomsten niet aan te geven in je belastingbrief.

Sofie Peeters: “Je krijgt net als alle werknemers een loonfiche, maar je vergoeding is niet belastbaar of onderworpen aan sociale bijdragen. Het mooie aan het statuut is dat je daarentegen wél sociale rechten opbouwt, zoals je pensioen en vakantiedagen.”

Hoeveel verdien je?

Wie een flexi-job uitoefent, mag onbeperkt bijverdienen, en dat aan een minimumloon van 10,08 euro per uur. Je kan met je werkgever natuurlijk ook een hoger loon overeenkomen.

Welke administratieve verplichtingen moet je vervullen?

Sofie Peeters: “Eens je een flexi-job vond, dan is het belangrijk dat je een raamovereenkomst opstelt met je werkgever. In dat kader maak je afspraken over de functie, het loon, de voorwaarden… Daarnaast is er nog een schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst nodig, waarin je concrete afspraken maakt over de data waarop je zal werken en de uren.”

Voor het overige is de administratie beperkt. Je hoeft immers de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de belastingdienst niet in te lichten over je flexi-job. Je werkgever zal net als bij een andere job een zogenaamde Dimona-aangifte indienen, waardoor de overheid op de hoogte is.

