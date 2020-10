Dit moet je weten als je aan de slag wil als bewakingsagent

Kristina Rybouchkina

09 oktober 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Ben jij betrouwbaar, diplomatisch, oplossingsgericht en wil je graag werkzekerheid? Dan is het geen slecht idee om je om te scholen tot securityspecialist. Afgelopen jaar werden er volgens de VDAB maar liefst 2.127 bewakingsagenten gezocht. En dat is lang niet het enige veiligheidsprofiel waar een enorme vraag naar is! Ben jij betrouwbaar, diplomatisch, oplossingsgericht en wil je graag werkzekerheid? Dan is het geen slecht idee om je om te scholen tot securityspecialist. Afgelopen jaar werden er volgens de VDAB maar liefst 2.127 bewakingsagenten gezocht. En dat is lang niet het enige veiligheidsprofiel waar een enorme vraag naar is! Jobat.be biedt je een greep uit de mogelijkheden.

Bewakingsagent

Bewakingsagent staat al jaren in de lijst met meest hardnekkige knelpuntberoepen in Vlaanderen. Nochtans heeft de job heel wat aantrekkelijke kantjes. Omdat je doorgaans voor uiteenlopende opdrachten wordt ingeschakeld, is er veel afwisseling. Als je op een drukke plaats aan het werk bent, zoals op een event of in de supermarkt, heb je heel wat fijn sociaal contact. En ook de verloning is erg mooi. Binnen het paritair comité 317 krijg je na drie maanden al een basisloon van 14,62 euro per uur, plus een aanzienlijke premie voor nacht- of weekendwerk. Interesse? Je kan een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent behalen na een cursus van 139 uur. Bekijk hier de vacatures voor bewakingsagent.

Politieagent

Ook de politie is altijd op zoek naar talent. Agenten, inspecteurs, hoofdinspecteurs en commissarissen enerzijds, maar ook burgerpersoneel anderzijds. Dat wil zeggen dat je niet per se moet houden van adrenaline à la ‘Niveau 4' om het korps in te gaan: er zijn ook administratieve krachten, boekhouders, IT’ers en andere ondersteunende profielen nodig. De selectieprocedures zijn weliswaar pittig, maar wie niet waagt, niet wint! Bekijk hier de vacatures voor een job bij de politie.

Preventieadviseur

Niet alleen in de maatschappij, ook binnen de bedrijfsmuren is veiligheid van levensbelang. Daarom moet elke firma met minstens 20 werknemers een preventieadviseur hebben, die waakt over ieders fysieke en mentale welzijn. Wil jij graag de gevaren en risico’s op de werkvloer opsporen en beperken, om het aantal arbeidsongevallen terug te brengen naar nul? En wil je tegelijkertijd een luisterend oor bieden aan je collega’s? Dan is de job je op het lijf geschreven. Afhankelijk van de sector waarin je aan de slag wil kan je solliciteren zodra je een basisopleiding van zo’n 40 uur hebt doorlopen, of na een gespecialiseerde vorming van minimaal 120 uur. Bekijk hier de vacatures voor preventieadviseur.

Technieker beveiliging

Als je een passie hebt voor techniek is security een erg boeiende sector om die te botvieren. Elk alarm- en camerasysteem en iedere brand- en gasmelder is immers een technisch hoogstandje. Beveiligingsfirma’s zijn dus naarstig op zoek naar installateurs en onderhoudstechniekers om de veiligheid bij mensen thuis, in ziekenhuizen, bedrijfsgebouwen en op openbare plaatsen te kunnen garanderen. Aangezien de systemen alsmaar slimmer worden is een uitdagende carrière waarin je levenslang blijft bijleren verzekerd. Bekijk hier de vacatures voor technieker beveiliging.

Cybersecurity expert

Ben je gebeten door de IT-microbe? Dan weet je ongetwijfeld dat cybercriminelen lelijk kunnen toeslaan. Nu een steeds groter deel van ons leven zich digitaal afspeelt, is online veiligheid dus belangrijker dan ooit. Verschillende onderwijsinstellingen bieden opleidingen aan die je toelaten om cybersecurity expert te worden, waaronder Thomas More. In het traject Information & Cyber Security van de opleiding Informatiemanagement en multimedia leer je bijvoorbeeld zélf hacken, zodat je later elk potentieel veiligheidslek kan voorkomen. Bekijk hier de vacatures voor cybersecurity expert.

Op zoek naar een nieuwe job? Bekijk hier de vacatures in bewaking en veiligheid

Lees meer op Jobat.be:

Deze functie wordt meer dan ooit gezocht

In deze sector zit verrassend veel jobvariatie

Deze beroepen worden (bijna) overbodig

Bron: jobat.be.