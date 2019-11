Dit moet je doen als je job verliest Kristina Rybouchkina

04 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Ontslag Bekaert, FedEx, Carrefour, Thomas Cook, BNP Paribas Fortis … Als je er de kranten op naleest, lijkt het wel alsof het ene bedrijf na het andere een golf ontslagen aankondigt. Ben jij ook ten prooi gevallen aan een herstructurering? Of ben je omwille van andere redenen je job kwijt? Een stappenplan.

Informeer je over je opzegtermijn of ontslagvergoeding

“Een individueel ontslag verloopt volgens en ander stramien dan een collectief ontslag”, vertelt Geert Vermeir, senior legal advisor bij SD Worx. “Wil je baas alleen jouw contract stopzetten? Dan kan hij je dat van de ene dag op de andere melden. Ofwel eindigt je arbeidsovereenkomst onmiddellijk en ontvang je een ontslagvergoeding, ofwel moet je een opzegtermijn presteren voor je het bedrijf verlaat.”

Lees je ontslagbrief altijd goed na en controleer of de vermelde vergoeding of opzegtermijn correct is. Word je ontslagen om dringende redenen, bijvoorbeeld na een ernstige fout, zal je geen vergoeding krijgen en geen opzeg kunnen presteren.

“Is er sprake van een herstructurering? Dan is je bedrijf verplicht om eerst het voornemen tot collectief aan te kondigen met het aantal betrokken werknemers, zonder namen te noemen. Nadien zal je werkgever onderhandelen met de vakbonden over een zo goed mogelijke ontslagregeling voor alle betrokkenen. Soms is een bijzondere schikking mogelijk voor sommige werknemers, zoals werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen. Soms kunnen bepaalde jobs toch gered worden. Krijg je uiteindelijk alsnog de melding dat je ontslagen bent? Ook dan zal je ofwel een opzegtermijn moeten presteren, ofwel een vergoeding ontvangen.”

Tip: Met deze tool bereken je de opzeggingstermijn.

Ga na of je recht hebt op outplacement

Eens je bekomen bent van het slechte nieuws, is het tijd om te beginnen nadenken over je toekomst. Wil je dezelfde functie blijven uitoefenen, of maak je een carrièreswitch? Wat zijn je professionele sterktes en zwaktes? Is je cv in orde?

“Outplacement helpt je al die vragen te beantwoorden. Is je opzegtermijn langer dan 30 weken, of dekt je ontslagvergoeding een periode van minstens 30 weken, dan moet je werkgever je outplacement aanbieden. Ook als je ouder bent dan 45 jaar en meer dan een jaar onafgebroken in dienst was, heb je hier recht op na ontslag. Als 45+’er ben je trouwens verplicht om hierop in te gaan”, vervolgt de juridisch adviseur.

In geval van een herstructurering wordt doorgaans een tewerkstellingscel opgericht. “Je werkgever slaat hiervoor de handen in elkaar met de VDAB en de vakbonden. Samen zoeken zij naar nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden voor alle betrokken werknemers, onder meer door outplacement.” Krijg je geen outplacement aangeboden, maar kan je wel hulp gebruiken? Klop aan bij een loopbaancentrum voor loopbaanbegeleiding.

Gebruik je sollicitatieverlof

Moet je een opzegtermijn presteren, dan heb je recht op sollicitatieverlof. Dat betekent dat je een volledige dag of twee halve dagen afwezig mag zijn, om te zoeken naar een nieuwe job. Niet alleen sollicitatiegesprekken vallen onder die noemer. Je kan het verlof ook gebruiken om thuis te vacatures te bekijken of om motivatiebrieven te schrijven. Krijg je outplacement, hou er dan wel rekening mee dat je die tijdens je sollicitatieverlof moet volgen.

Schrijf je in als werkzoekende

“Na een ontslag ben je onvrijwillig werkloos. Zodra je opzegtermijn is afgelopen, heb je dus recht op een werkloosheidsuitkering. Kreeg je een ontslagvergoeding? Die omvat het loon dat je zou ontvangen hebben tijdens je wettelijke opzegtermijn. Je kan dus ook pas uitkeringen krijgen eens die periode is verstreken”, legt Geert Vermeir uit. Let wel, na ontslag om dringende redenen zal je niet meteen een werkloosheidsuitkering krijgen.

Om je uitkering aan te vragen, moet je je inschrijven bij de VDAB. Dat kan online of in een kantoor. Nadien stap je met de verkregen documenten naar je vakbond of de Hulpkas. “Na het einde van je opzegtermijn heb je nog 8 kalenderdagen tijd om je inschrijving als werkzoekende in orde te brengen. Moet je geen of minder prestaties leveren tijdens je opzegtermijn, of heb je een verbrekingsvergoeding ontvangen? Dan moet je je binnen de 2 maanden inschrijven als werkzoekende. Maar sowieso is het interessant om de inschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen. Zo vergroot je namelijk je kansen om snel een nieuwe job te vinden.”

