Dit loon mag je verwachten in een knelpuntberoep Kristina Rybouchkina

07 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Salaris Ben jij vooral op zoek naar werkzekerheid? Volg dan een opleiding voor een knelpuntberoep. Bedrijven zullen niet alleen voor je in de rij staan, vaak zal je ook erg goed je boterham verdienen. Wij gingen eens kijken naar de gemiddelde brutolonen voor enkele hardnekkige knelpuntberoepen*.

Werfleider bouw

Op de lijst met knelpuntberoepen die de VDAB afgelopen jaar publiceerde, prijken maar liefst 34 verschillende bouwgerelateerde jobs. Dus of je nu aan de slag wil als metselaar, schrijnwerker, dakdekker of sanitair installateur, je zal niet lang zonder werk zitten. Werfleiders zijn het meest gegeerd, met ongeveer 2.000 vacatures per jaar. Kies je voor zo’n toezichthoudende job in de bouw, dan mag je volgens het Belgische statistiekbureau Statbel rekenen op een gemiddeld salaris van 3.833 euro bruto. Bekijk hier de vacatures in de bouwsector.

Technicus industriële installaties

Hoewel jongeren stilaan meer interesse beginnen te tonen voor techniek, studeren er nog steeds veel te weinig technische bollebozen af. Bedrijven smeken dus om werknemers met de juiste kennis om machines te installeren, te onderhouden en storingen op te lossen. Reddende engelen in de industriële sector worden beloond met een gemiddeld maandloon van 3.873 euro bruto. Ben je ingenieur op gebied van elektrotechnologie? Dan mag je een salaris van zo’n 5.062 euro bruto verwachten.

Analist ontwikkelaar ICT

Omdat computers en internet vandaag alomtegenwoordig zijn, is er een nijpend tekort aan ICT-specialisten. Tussen maart 2018 en februari 2019 verschenen er 4.187 vacatures voor software- en applicatieontwikkelaars en -analisten. Het gemiddelde loon? 4.666 euro bruto. Slaag je erin om door te groeien tot ICT-manager, dan kan je verdienste oplopen tot ruim 7.160 euro per maand.

Verpleegkundige

Heb je minder inzicht in techniek of computers, maar wel in mensen? Ben je behulpzaam, empathisch en communicatief? Misschien is een job als verpleegkundige wel iets voor jou. Jaarlijks worden er maar liefst 9.500 verplegers en verpleegsters gezocht, dus werk is gegarandeerd. In de gezondheidssector krijg je een gemiddeld salaris van 3.192 euro per maand.

Winkelmanager

Je zou het waarschijnlijk niet verwachten als je in een bedrijvige supermarkt loopt, maar ook aan verkoopprofielen is er een stevig tekort in Vlaanderen. Vooral winkelmanagers en departementsverantwoordelijken blijken moeilijk te vinden. De meeste retailers bieden daarom leertrajecten aan op de werkvloer. Je start dan onderaan de ladder en leert gaandeweg de kneepjes van het supermarktvak. Zo kan je salaris stijgen van gemiddeld 2.391 euro bruto als verkoper, tot ruim 4.942 euro bruto als manager in de detail- en kleinhandel.

Verzekeringsadviseur

Wist je dat ook verzekeringsadviseur een zwaar knelpuntberoep is? Er zijn op dit moment veel te weinig werkzoekenden met kennis van die specifieke sector, dus aarzel niet om je te verdiepen in de wereld van financiën en verzekeringen als dat je hart sneller doet slaan. In de verzekeringssector verdien je gemiddeld 4.322 euro bruto per maand. Spreekt boekhouden je meer aan? Ook dat is een knelpuntberoep. Boekhouders zien maandelijks zo’n 3.702 euro bruto op hun loonbrief verschijnen, boekhoudkundig kaderpersoneel 4.894 euro bruto.

Chef-kok

Ben je een fervente hobbykok en droom je er stiekem van om van je passie je beroep te maken? Goed nieuws, want chef-kok is eveneens een knelpuntberoep. Daarnaast zijn horeca-uitbaters continu op zoek naar hulpkoks, keukenmedewerkers, barmannen en -vrouwen, kelners en hulpkelners. De kans dat je als kok goed boert, is jammer genoeg klein. Het gemiddelde salaris van een chef schommelt rond de 2.458 euro bruto. Maar schop je het tot restaurantmanager? Dan dikt je loon snel aan tot een gemiddelde van 3.833 euro bruto.

* Bronnen verloning: Belgisch statistiekbureau Statbel, Salariskompas