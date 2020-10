Dit is waarom persoonlijke vaardigheden steeds belangrijker worden bij sollicitaties Charlotte Fouquet

05 oktober 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Solliciteren Communicatievaardigheden, flexibiliteit, leergierigheid … Het zijn allemaal zogenaamde ‘soft skills’, de meer sociale skills die je nodig hebt in je job, naast kennis en technische vaardigheden. Omdat soft skills steeds belangrijker worden voor werkgevers, doe je er goed aan om ze van bij de sollicitatie in te zetten. Communicatievaardigheden, flexibiliteit, leergierigheid … Het zijn allemaal zogenaamde ‘soft skills’, de meer sociale skills die je nodig hebt in je job, naast kennis en technische vaardigheden. Omdat soft skills steeds belangrijker worden voor werkgevers, doe je er goed aan om ze van bij de sollicitatie in te zetten. Jobat.be legt je uit hoe je dat doet.

Analyseer de vacature

Ben jij momenteel aan het solliciteren? Dan vermeld je in je cv en motivatiebrief uiteraard de kennis en technische vaardigheden die gevraagd worden. Maar vergeet zeker ook je soft skills niet.

Bedrijven zijn immers steeds meer geïnteresseerd in de mens achter de diploma’s. Ben jij een echt leiderstype, of nam je in het verleden al vaker de rol op van bemiddelaar tussen collega’s? Laat dat dan zeker blijken, bijvoorbeeld in je motivatiebrief. Vaak vind je in de vacature wel aanwijzingen over het type medewerker dat men zoekt. Zo niet, probeer dit dan zelf in te schatten aan de hand van het takenpakket.

Met deze tips schrijf je een cv volgens de huidige regels van de kunst.

Analyseer de bedrijfscultuur

Probeer ook zo veel mogelijk te weten te komen over de bedrijfscultuur. Je moet immers niet alleen de juiste soft skills hebben voor de specifieke job, je moet ook passen in het team en de gehele organisatie. Gaat het bijvoorbeeld om een jong, vlot en dynamisch bedrijf, dat nog volop in de groeifase zit, dan zijn vlot kunnen communiceren, zin voor initiatief en flexibiliteit zeker troeven.

Zet aangeleerde soft skills in de verf

Heel wat soft skills hebben te maken met wie jij bent als persoon. Maar sommige soft skills kan je ook aanleren of bijschaven. Denk maar aan communicatievaardigheden, leiderschap, timemanagement… Volgde je in het verleden een vorming of workshop rond een bepaalde soft skill, laat dat dan zeker blijken uit je cv.

Soft skills inzetten tijdens het sollicitatiegesprek

Nog meer dan op papier, kan je tijdens een face-to-facegesprek laten blijken wie je bent, en hoe je in het leven staat. Maak daar dan ook gebruik van. Heerst er een losse bedrijfscultuur, zit dan niet als een stijve hark voor de rekruteerder.

Wanneer je het hebt over vorige werkervaringen, beperk je dan niet tot feiten of anekdotes waaruit je technische kennis blijkt. Ga dieper in op hoe je bepaalde zaken hebt aangepakt, zodat het duidelijk is over welke soft skills je beschikt. Dat kan gaan over flexibiliteit, organisatietalent, klantgerichtheid, enzovoort.

Blijf evolueren

Heb je de job? Dan is je werk niet gedaan als het op soft skills aankomt. Levenslang leren geldt namelijk ook voor soft skills. Een workshop ‘effectief vergaderen’, een training rond conflictoplossing… Zulke zaken zullen in de loop van je carrière blijvend van pas komen.

