Dit is waarom je moet opletten met vrijwillig ontslag

We moeten er realistisch in zijn: de coronacrisis heeft ernstige gevolgen voor de arbeidsmarkt. Nog meer herstructureringen lijken onvermijdelijk. Steeds meer bedrijven kiezen daarbij voor een vrijwillig ontslagvoorstel. Maar is het wel slim om als werknemer zo'n voorstel te accepteren? Dit zijn de tips van Jobat.be

Volgens outplacementbureau LLH (Lee Hecht Harrison) zijn er wel wat voordelen verbonden aan het vrijwillig ontslag van werknemers, voor werkgevers toch. Het is sowieso goedkoper - tot 10.000 euro minder dan bij gedwongen ontslag per werknemer, volgens hun cijfers. Het verloopt sneller én het veroorzaakt ook niet de commotie die wel eens voorkomt bij gedwongen ontslagen.

Maar ook aan werknemerskant kan vrijwillig ontslag wel degelijk voordelen hebben. Als je overeenkomt met je huidige werkgever dat je vrijwillig vertrekt, kan je rekenen op een ontslagpremie. Die ligt volgens LHH meestal tussen de 140 en de 200 % van de opzegvergoeding. Bovendien kan de snelle afhandeling van het ontslag nog handig uitkomen, als je snel ergens anders wil kunnen starten of met een eigen zaak of serieuze bijscholing wil beginnen.

Van plan ontslag te nemen? Bereken hier je opzegtermijn.

Wat met je uitkering?

Wie niet meteen naar een nieuwe job overstapt of andere specifieke plannen heeft, denkt best wel twee keer na vooraleer vrijwillig ontslag te nemen of te aanvaarden. De reden? Je hebt in principe niet meteen recht op een werkloosheidsuitkering. Die krijg je enkel als je onvrijwillig werkloos bent.

Is dat niet het geval, dan kan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) je een sanctie opleggen. Dat kan een waarschuwing zijn, maar ook een uitsluiting van het recht op een werkloosheidsuitkering. Die uitsluiting kan gelden voor bepaalde duur (4 tot 52 weken) of onbepaalde duur. De RVA roept je dan ook meestal op om de reden voor je vrijwillig ontslag te komen uitleggen in een van hun lokale kantoren.

Krijg je dan sowieso zo’n sanctie als je vrijwillig ontslag neemt? Dat ook niet. Er zijn wel degelijk geldige redenen waarbij de RVA zich soepel zal opstellen. Denk dan bijvoorbeeld aan medische redenen, zware fouten van je werkgever, pesterijen door collega’s of andere onverzoenbare conflicten op de werkvloer.

Al een nieuwe job in het verschiet? Weet dan dat je zo snel mogelijk je schriftelijk ontslag moet indienen bij je huidige baas. Bekijk hier ons voorbeeld van een ontslagbrief.

Knelpuntberoepen en hoogopgeleiden

In de praktijk zijn het vooral werknemers met een hoge werkzekerheid - denk bijvoorbeeld aan IT’ers of bepaalde technische knelpuntberoepen - die vrijwillig ontslag geven. Het komt ook vaker voor bij hoger opgeleiden.

Als je jezelf niet tot die groepen kan rekenen, dan denk je beter goed na voor je een beslissing neemt. Het waarschijnlijke, al dan niet tijdelijke verlies van een uitkering is toch een factor om ernstig rekening mee te houden, en dat geldt misschien nog extra in deze economische getroebleerde tijden.

