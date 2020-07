Dit is het loon van een ingenieur Jobat.be ingenieurs

29 juli 2020

09u00

Bron: Jobat.be 0 Jobs Ingenieurs behoren nog altijd tot de betere verdienende profielen op de arbeidsmarkt. Industrieel ingenieurs moeten het wel met wat minder stellen dan bio- en burgerlijk ingenieurs. De verschillen kunnen best oplopen, blijkt uit de recente Salarisenquête van ingenieursvereniging ie-net die Ingenieurs behoren nog altijd tot de betere verdienende profielen op de arbeidsmarkt. Industrieel ingenieurs moeten het wel met wat minder stellen dan bio- en burgerlijk ingenieurs. De verschillen kunnen best oplopen, blijkt uit de recente Salarisenquête van ingenieursvereniging ie-net die Jobat.be kon inkijken.

Belgische ingenieurs verdienen gemiddeld 5.137 euro bruto per maand . Dat geldt voor alle ingenieurs, behalve voor de elektrotechnische ingenieurs die een iets hoger gemiddeld loon hebben (5.190 euro). Dat zijn de meest recente cijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau (lonen 2017).

Verschillen

Voor de looncijfers van verschillende types ingenieurs kunnen we terecht bij ingenieursvereniging ie-net. Zij voeren op regelmatige basis een salarisenquête uit onder hun leden. De laatste slaat op de cijfers van 2018. Opgelet: de cijfers die zij publiceren zijn de loonmediaan, niet het algemeen loongemiddelde. De loonmediaan = letterlijk de helft van de ingenieurs verdient meer, de andere helft minder dan dat bedrag. Het loongemiddelde = tel het loon van bijvoorbeeld 100 ingenieurs samen en deel de som vervolgens door 100.

Bij de ingenieurs met 5 tot 9 jaar ervaring krijgen de bio- en burgerlijk ingenieurs een mediaanloon van 4.000 euro bruto, de industrieel ingenieurs 3.625 euro bruto.

10 procent van de bio- en burgerlijk ingenieurs met meer dan 20 jaar ervaring verdient meer dan 10.604 euro bruto per maand

Anciënniteit

Natuurlijk weegt ook de anciënniteit door in de lonen. Hoe meer jaren op de teller, hoe groter het verschil wordt tussen de types ingenieur. Bij de ingenieurs met maximaal 1 jaar ervaring is het verschil zo’n 10 %: 2.850 euro voor de bio- en burgerlijk ingenieurs, 2.600 euro voor de industrieel ingenieurs. Bij de ingenieurs met meer dan 20 jaar ervaring loopt dat verschil op tot bijna een kwart: 7.350 euro voor de bio- en burgerlijk ingenieurs, 5.900 euro voor de industrieel ingenieurs. 10 procent van de bio- en burgerlijk ingenieurs met meer dan 20 jaar ervaring verdient meer dan 10.604 euro bruto per maand.

Circa 6 op de 10 ingenieurs kregen in 2018 een loonsverhoging. Vooral de indexaanpassing en een loonsverhoging binnen de functie waren daarbij populair, al dan niet gecombineerd met andere redenen.

Voordelen

Extralegale voordelen zijn schering en inslag bij ingenieurs. Dit is de top-5 van de meest voorkomende voordelen:

• 13de maand (eindejaarspremie): 93 %

• Hospitalisatie- of ziekteverzekering: 81 %

• Pensioenplan of groepsverzekering: 80 %

• Maaltijdcheques: 77 %

• Laptop of pc: 71 %



