Dit gebeurt er met jouw loon als je deeltijds gaat werken Matthias Van Milders

27 november 2019

08u01

Bron: vacature.com 72 vacature.com Mantelzorg, een bijberoep of gewoon wat meer tijd voor jezelf: er zijn genoeg redenen om te kiezen voor deeltijds werken. Dat je minder verdient, is uiteraard ook een van de gevolgen. Maar wat gebeurt er precies met je loon als je van voltijds naar deeltijds werk gaat? Wij tonen het aan met 4 fictieve voorbeelden*.

Samira

Als kinesist wil Samira (34) halftijds werken om in de vrijgekomen tijd een bijberoep uit te bouwen. In ons voorbeeld wordt dat bijberoep nog niet in rekening gebracht. Als halftijds werkende kinesist wordt op Samira’s loon geen voorheffing meer betaald en wordt de RSZ-bijdrage gehalveerd. Samira heeft drie kinderen ten laste.

Brutoloon voltijds: 3.281 euro

Nettoloon voltijds: 2.349 euro

Verhouding netto/bruto voltijds: 72 %

Brutoloon deeltijds: 1.641 euro

Nettoloon deeltijds: 1.417 euro

Verhouding netto/bruto deeltijds: 86 %

Tip: Overweeg je deeltijds werken? Informeer je goed vooraf.

Bert

Bert (54) is een ervaren leerkracht Frans in een secundaire school. Hij heeft geen kinderen meer in huis. Bert wil graag de mantelzorg voor zijn hulpbehoevende moeder opnemen en gaat daarom drie vierden werken. Het feit dat Bert geen personen ten laste heeft, heeft een sterke invloed op zijn nettoloon.

Brutoloon voltijds: 3.472 euro

Nettoloon voltijds: 2.159 euro

Verhouding netto/bruto voltijds: 62 %

Brutoloon deeltijds: 2.604 euro

Nettoloon deeltijds: 1.782 euro

Verhouding netto/bruto deeltijds: 68 %

Tip: Wil je weten hoeveel je zelf netto overhoudt van jouw brutoloon? Bereken het met onze bruto-netto calculator.

Kelly

Als hr-manager gaat Kelly (37) vier vijfden werken. Ze wil immers samen met haar man een B&B uitbaten. Op haar hogere brutoloon worden vrij hoge bedragen voor voorheffing en RSZ afgehouden. Van alle profielen in deze vergelijking, is het verschil tussen netto en bruto voor een deeltijds loon bij Kelly het grootst. Kelly heeft twee kinderen ten laste.

Brutoloon voltijds: 4.633 euro

Nettoloon voltijds: 2.762 euro

Verhouding netto/bruto voltijds: 60 %

Brutoloon deeltijds: 3.706 euro

Nettoloon deeltijds: 2.369 euro

Verhouding netto/bruto deeltijds: 64 %

Tony

Tony (26) werkt als ober en wil vier vijfden werken nu hij voor het eerst vader werd. Hij heeft 8 jaar ervaring en verdient bruto 2.008 euro voor een voltijdse baan. Vier vijfden werken levert hem een hoger gemiddeld uurloon op. Vooral de veel lagere voorheffing zorgt daarvoor.

Brutoloon voltijds: 2.008 euro

Nettoloon voltijds: 1.653 euro

Verhouding netto/bruto voltijds: 82 %

Brutoloon deeltijds: 1.606 euro

Nettoloon deeltijds: 1.432 euro

Verhouding netto/bruto deeltijds: 89 %

Verschil in belastingdruk

“De belastingtarieven en belastingvrije sommen zijn gelijk voor deeltijdse als voltijdse werknemers, maar toch zal de belastingdruk verschillen”, vertelt Kristiaan Andries, adviseur bij het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx. “Die wordt niet beïnvloed door de deeltijdse tewerkstelling zelf, wel door de hoogte van het loon en de familiale toestand.” Het algemene belastingtarief is immers progressief. En de belastingvrije som en de vermindering van de bedrijfsheffing per kind ten laste zijn voor iedereen identiek. Dat laatste maakt dat het voordeel procentueel zwaarder doorweegt naarmate het brutoloon daalt.

* De cijfers voor deze simulaties komen uit ons Salariskompas en de bruto-netto-calculator. Er werden geen voordelen, zoals een firmawagen of maaltijdcheques, in rekening gebracht.

