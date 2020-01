Direct 2500 euro verdienen: is dit echt een realistisch gemiddeld eerste loon voor starters? Joni Horemans

27 januari 2020

07u30

Bron: jobat.be 1 Salaris Zie je het helemaal zitten om binnenkort je studentenaalmoes te verruilen voor een volwaardig loon? Wellicht vraag je je af welk veelvoud van je zakgeld je als eerste salaris zal opstrijken. Wie zopas zijn diploma behaalde en/of voor de allereerste keer naarstig aan het solliciteren is geslagen, let dan ook maar beter even goed op. We staken ons licht op bij hr-dienstverlener SD Worx en verklappen wat je weldra als eerste loon kan verwachten.

“Je startersloon is afhankelijk van in welke sector je terecht komt en welke rol je er gaat invullen”, klinkt het bij de hr-specialist. “Met betrekking tot brutolonen kan SD Worx wel aangeven wat de gemiddelde bedragen zijn en hoeveel spreiding er op die lonen zit. Natuurlijk is het belangrijk om als starter ook aandacht te hebben voor eventuele andere loonelementen. Denk dan aan dingen als maaltijdcheques, een forfaitaire onkostenvergoeding of een groepsverzekering. Voor commerciële profielen geven werkgevers nog steeds vaak ook een bedrijfswagen, zeker als je klanten moet bezoeken. Verder kan er variabel loon voorzien zijn.” Houd er rekening mee dat deze, vaak doorslaggevende elementen geen weerspiegeling krijgen in het brutoloon.

Bekijk via de Loonwijzer wat je zou kunnen verdienen.

Typische springplankjobs

Omdat het weinig realistisch is dat je meteen na het verlaten van de schoolbanken een kaderfunctie zal bekleden, focussen we vooral op enkele domeinen waar traditioneel veel starters in aan de slag gaan. Zo ziet SD Worx heel wat schoolverlaters beginnen als account executive. In deze functie onderhoud je het contact met klanten en sta je in voor de verkoop van een bepaald product of dienst. Ook een job op een klantendienst als customer service medewerker is populair bij starters, net als een baan als magazijnier of logistiek supportmedewerker. In de gezondheidszorg werken dan weer veel jonge mensen als verpleegkundige.

+ 2.000 bruto

Werkgevers houden doorgaans de trends in de gaten om een markconform loon te voorzien en zo talent aan te trekken en te behouden. Onderstaande mediaanwaarden geven een indicatie van de maandelijkse brutoverloning van voornoemde starters. De gegevens zijn gebaseerd op het jaarlijkse onderzoek van SD Worx naar de verloning van bediendenfuncties en -rollen in België in 2019. De data zijn afkomstig uit de databank van het sociaal secretariaat gebouwd voor studie- en onderzoeksdoeleinden. Het is de grootste studie, gebaseerd op gegevens van meer dan 110.000 bedienden in de privé sector, bij meer dan 10.000 werkgevers.

- Account executive: 2.043 €

- Customer service medewerker: 2.329 €

- Logistieke supportmedewerker: 1.966 €

- Magazijnier: 2.122 €

- Verpleegkundige A1: 2.443 €

Blokken voor een beter salaris

Niet te onderschatten is verder het belang van een diploma. Het diploma dat je behaalde kan je eerste loon flink de hoogte injagen, en zal ook later in je carrière extra’s blijven opleveren. Ter vergelijking: wie zonder hoger diploma de arbeidsmarkt betreedt, mag rekenen op een gemiddeld eerste brutoloon van 2.126 euro.

Wist je echter een professionele bachelor te behalen, krijg je gemiddeld 2.290 euro en verzilverde je een academische bachelor aan de unief, bedraagt je startloon om en bij 2.364 euro. Met een masterdiploma stuur je je eerste salaris richting 2.609 bruto per maand. Deze cijfers zijn het resultaat van een rondvraag onder meer dan 42.000 werknemers in een bediendestatuut tijdens het laatste Salariskompasonderzoek.

Kom op voor jezelf

Dit zijn uiteraard gemiddelden. Los van je diploma en geldende loonbarema’s heb je de hoogte van je salaris voor een stukje ook zelf in de hand. Wees daarom niet terughoudend naar het loon te informeren tijdens het sollicitatieproces. Het is tenslotte een van de hoofdredenen waarom je gaat werken. Bereid je goed voor.

Onderzoek wat iemand met jouw profiel verdient in de betreffende sector en spreek openlijk over je verwachtingen met je potentiële werkgever. Pols naar het loonbeleid in de onderneming. Misschien hanteren ze vaste barema’s waar niet van af te wijken valt? Vaak is de evolutie van je inkomen gekoppeld aan een evaluatiecyclus met loonvorken.

Door gericht vragen te durven stellen, laat je zien dat je assertief bent en sterk in je schoenen staat. Beleefd tonen dat je je huiswerk hebt gemaakt, zal zeker in goede aarde vallen. Met mogelijk een gunstig effect op je verloning tot gevolg.

Lees meer op Jobat.be:

7 manieren om geld te verdienen van bij je thuis

Beste Europese salarissen vind je in Luxemburg en Scandinavische landen

1 op de 5 bedienden overweegt lager loon in ruil voor droomjob

Bron: SD Worx Benchmark Total Reward data 2019, jobat.be.