Deze vragen zijn verboden tijdens elk sollicitatiegesprek

Bron: jobat.be 2 Solliciteren De klassieke vragen tijdens een sollicitatiegesprek kent iedereen wel (waarom koos je dit bedrijf, wat zijn je sterke en zwakke punten, enzovoort). Af en toe krijg je ook onverwachte vragen. Of erger: ongepaste vragen. Want ook tijdens zo’n gesprek heb jij over sommige zaken nog steeds recht op privacy. Een overzicht van wat wel en niet kan en hoe je best reageert.

De regel luidt simpelweg dat je enkel vragen mag krijgen die relevant zijn voor de job in kwestie. Polsen naar de persoonlijke levenssfeer is dus eigenlijk een no-go. Een werkgever moet alle sollicitanten gelijk behandelen. Ben je nu bijvoorbeeld homo, zwanger of moslim dan mag dat zijn keuze niet beïnvloeden.

Natuurlijk zijn er uitzonderlijke gevallen waarin privézaken wél relevant zijn voor de job. Solliciteer je bijvoorbeeld naar een baan waarin je als ervaringsdeskundige bepaalde slachtoffers wilt begeleiden, kan een discrete persoonlijke vraag omtrent je eigen achtergrond op dit vlak wel op zijn plaats zijn. Vragen die kunnen leiden tot discriminatie zijn anderzijds strikt verboden. Soms is zo’n vraag niet opzettelijk slecht bedoeld, maar berust het eerder op een onhandigheid van de interviewer of gebrek aan training.

Op je strepen staan

Krijg je toch een ongepaste vraag? Bijvoorbeeld over je politieke voorkeur, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid? Dan kan je ze simpelweg afketsen door te antwoorden dat de vraag niets met de vacature te maken heeft. Het is immers de bedoeling te achterhalen of je geknipt bent om de job uit te oefenen en over de nodige ervaring en kwalificaties beschikt. Wat je in je vrije tijd thuis, tussen de lakens of in het verenigingsleven uitsteekt is wat dat betreft irrelevant!

Een vraag terug stellen

Krijg je een dubieuze vraag toegeworpen, kan je er ook voor kiezen in de tegenaanval te gaan. In plaats van te antwoorden, vraag je dan vlakaf aan de recruiter waarom hij of zij dat wilt weten en waarom de vraag van tel is voor de job. Kan de interviewer geen overtuigend antwoord geven, zal hij/zij waarschijnlijk zelf beseffen dat hij/zij te ver ging en kunnen jullie de vraag klasseren.

Ontwijkend antwoorden

Een derde tactiek bestaat erin wel te antwoorden, maar niet op de gestelde vraag zelf. Een klassieke ‘foute’ vraag is bijvoorbeeld of je graag kinderen wilt. Ook deze, misschien onschuldig lijkende vraag heeft niets te maken met de inhoud van een job. In het slechtste geval leidt je antwoord tot discriminatie. Riposteer daarom bijvoorbeeld dat je dat later wel zal uitmaken, maar dat je nu vooral heel veel zin hebt om te beginnen in de beoogde functie. Zo toon je dat je niet over je heen laat lopen, maar toch geïnteresseerd bent en graag wil samenwerken.

Het gesprek afbreken

Krijg je vragen die totaal ongepast en/of discriminerend zijn? Misschien moet je je dan ernstig afvragen of je wel voor het bedrijf in kwestie wil werken. Op zo’n moment heeft het natuurlijk ook niet veel zin om het gesprek verder te werken. Bovendien zijn er instanties waarbij je over dergelijke voorvallen melding kan doen. Zeg dan beleefd dat je niet gediend bent van de vraag of opmerking en beëindig het gesprek met de melding dat je je kandidatuur intrekt.

Goed om te weten

Sollicitatiegegevens zijn persoonsgegevens. Sinds de nieuwe GDPR-wetgeving (mei 2018) zijn de regels omtrent de behandeling van jouw persoonlijke gegevens nog een flink stuk strenger geworden dan voordien. Zo mag jij bijvoorbeeld ook weten wat het bedrijf met jouw persoonsgegevens gaat doen, mogen bedrijven op sociale media eigenlijk enkel informatie over jou checken die professioneel relevant is en mag je aan een organisatie waar je solliciteerde zelfs vragen om jouw persoonsgegevens te wissen (recht op vergetelheid).

