Deze tien jobs danken hun bestaan aan de nieuwste technologie Joni Horemans

11 augustus 2020

09u00

Andere tijden zorgen voor andere jobs. Zo is het al een tijdje geleden dat iemand nog aan de bak raakte als lantaarnaansteker, letterzetter of scheepsstoker. Jobat.be ging op zoek naar enkele futuristische jobs die een direct resultaat zijn van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Een sexy job die je binnen afzienbare tijd op de vacaturesites zal tegenkomen is die van Hologramstylist. Virtuele realiteit dringt steeds meer door in het dagelijkse leven en dat schreeuwt om mensen met gevoel voor esthetiek om deze toegevoegde realiteit in een opperbest kleedje te steken. Met behulp van de modernste technologie maken hologramstylisten prachtige taferelen in drie dimensies. In dezelfde lijn zal er ook vraag ontstaan naar virtuele modeontwerpers. Pionier op dit vlak is vandaag al ontwerpster Amber Jae Slooten. Volgens haar dragen we in de toekomst allemaal een aansluitend huidkleurig pak en downloaden we een hologramoutfit die te zien zal zijn via AR. Meteen een ecologisch antwoord op de vervuilende mode-industrie en dé oplossing voor je overvolle kledingkast.

B2R2C: business-to-robot-to-consumer

In de marketingwereld wordt B2R2C een belangrijk begrip. Een business-to-robot-to-consumer marketingmanager zal nodig zijn om de brug te slaan tussen artificiële intelligentie en klanten van vlees en bloed. Waar avatars en spraakassistenten in de toekomst een rol zullen spelen om producten in de markt te plaatsen en aan de man te brengen, zijn B2R2C-marketingmanagers achter de schermen actief om deze robot-mens relaties in de gaten te houden.

Voor chauffeurs is er straks ook nog een rol weggelegd, tenminste als ze kaas hebben gegeten van IT. Auto’s en bussen zullen zelfsturend zijn, maar toch is er nog nood aan ‘bestuurders van zelfrijdende auto’s’. Zeker in de beginfase, als de autonome systemen nog niet helemaal op punt zullen zijn. Veel stuurwerk komt er niet aan te pas, maar toch is menselijke interventie zo nu en dan aangewezen, bijvoorbeeld als er last minute iets bijgesteld moet worden, of om het systeem toe te staan zich verder te verbeteren.

Personal Brain Trainer

In de gezondheidszorg mogen we ons ook aan een rits veranderingen verwachten, met nieuwe functies als Personal Brain Trainer of nanomedicus tot gevolg. Die eerste ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking bij het gebruik van hersengestuurde computersystemen, met als doel hun dagelijkse leven te vergemakkelijken. Een nanomedicus bedient zich van op maat gemaakte micro-implantaten om het bacteriële en hormonale evenwicht in het lichaam van zijn patiënten te verbeteren.

Over je geestelijke gezondheid waakt dan weer een digitale ontgiftingstherapeut. Hij of zij leert je omgaan met de constante informatiestroom en die af en toe ook even te ontvluchten tijdens een digitale detox. Verder zal een privacy consultant voor velen welkome steun bieden bij het managen van hun online zichtbaarheid en afschermen van persoonlijke gegevens. Een ander nieuw gezicht in het psychosociale werkveld is de Chief Empathy Officer. Deze professional werkt in organisaties en zet 100% in op technologie om het wederzijds begrip tussen werkgevers en werknemers te maximaliseren.

Maar technologie zorgt ook voor een heropleving van de agrarische sector. Hippe landbouwers wonen in de stad en doen van daaruit aan verticaal tuinieren tegen gevels, of kweken groenten en fruit op de daken van gebouwen. In hun voetsporen trekken stadsherders met kuddes geiten of schapen langs bermen en grasperken om die op een ecologische manier kort te wieken.



Bron: jobat.be, Forbes.