Deze sectoren zoeken - ondanks de coronacrisis - nog steeds een massa werkwillig volk Matthias Van Milders

03 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs De coronacrisis gaat niet onopgemerkt voorbij op de arbeidsmarkt. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) noteerde eind juli 7,9 procent meer niet-werkende werkzoekenden dan een jaar voordien. Wie werk zoekt en bijvoorbeeld bereid is om bij te scholen/van sector te veranderen, kan nog altijd terecht in enkele sectoren waar ze - crisis of niet - om meer kandidaten blijven smeken. De coronacrisis gaat niet onopgemerkt voorbij op de arbeidsmarkt. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) noteerde eind juli 7,9 procent meer niet-werkende werkzoekenden dan een jaar voordien. Wie werk zoekt en bijvoorbeeld bereid is om bij te scholen/van sector te veranderen, kan nog altijd terecht in enkele sectoren waar ze - crisis of niet - om meer kandidaten blijven smeken. Jobat.be somt ze voor je op.

1. Bouw

Gemiddeld brutomaandloon*: € 3.324

De afgelopen twaalf maanden daalde het aantal vacatures in de bouw volgens de VDAB met 13,1 % vergeleken met het coronavrije jaar voordien. En toch komt de bouw handen tekort, zegt Marc Dillen, secretaris-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw in GZA. Hij vreest zelfs dat het tekort nog zal toenemen, want hij ziet steeds minder jongeren kiezen voor een bouwopleiding. Ben jij wél gebeten door de bouwmicrobe? Bekijk hier de vacatures.

2. Land- en tuinbouw

Gemiddeld brutomaandloon: € 3.115

De zogenaamde primaire sector lijkt op het eerste zicht de winnaar van de coronacrisis. De vraag naar werkkrachten steeg de laatste maanden met meer dan de helft. Een deel van de oorzaak is zeker te vinden in het feit dat buitenlandse seizoenarbeiders door de lockdown noodgedwongen thuisbleven. Later geraakten ze wel tot hier. Maar in juli noteerde de VDAB nog steeds een grote vraag naar werkende krachten in de land- en tuinbouw.

3. Zorg

Gemiddeld brutomaandloon: € 3.315

Als er één sector is die de afgelopen maanden in de kijker stond, dan is het toch zeker onze gezondheidszorg. Of dat zich ook vertaalt in meer mensen die nu bijvoorbeeld verpleegkundige willen worden, is nog afwachten. Sommige hogescholen merkten wel een verhoogde belangstelling voor de diverse opleidingen, maar persbureau Belga analyseerde dat het eigenlijk te vroeg is om van een nieuwe tendens te spreken. Het aantal vacatures in de zorgsector groeide de afgelopen twaalf maanden alvast weer met 5,7 % aan.

4. Informatica

Gemiddeld brutomaandloon: € 3.408

Voor jobs in ICT toont de trend zich dubbel. Met een kwart minder vacatures in het afgelopen jaar zijn de VDAB-cijfers bijvoorbeeld niet zo rooskleurig. Maar, de cijfers van VDAB omvatten ook de media, en de digitalisering heeft over de hele lijn toch wel forse duwen gekregen in quasi elke sector. Het zou dus vreemd zijn als zich dat gaandeweg dan niet vertaalt in meer werkgelegenheid voor ICT-profielen. Zin om in de informatica te beginnen? Bekijk hier de vacatures.

Grote verliezers: h oreca en toerisme

Gemiddeld brutomaandloon: toerisme € 2.914, horeca € 2.664.

Uiteraard zijn er niet alleen winnaars. Neem nu de horeca en het toerisme. Dat deze sectoren zich bevinden in de hoek waar de ergste klappen vallen, zal wel niet verbazen. De coronacrisis hakte er zwaar in, en het einde is ook nog lang niet in zicht. De cijfers van de VDAB liegen er dan ook niet om: een daling van het aantal vacatures met 30,2 % op amper één jaar tijd. In hetzelfde bedje ziek zijn ook de cultuur- en entertainmentsector.

Nieuwe job zoeken? Bekijk hier alle vacatures op Jobat.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

20 signalen dat jij de juiste job hebt

Hoe maak je een geslaagde carrièreswitch?

Meest gewild op Tinder: deze jobs

Bron: jobat.be. * Volgens Salarisrapport Jobat 2020 (o.b.v. data 2017-2019).