Deze kwaliteiten heb jij nodig als je bij een start-up wil werken

Het aantal hippe start-ups in ons land is niet meer te tellen. Hun dynamische manier van werken, het gebrek aan een strakke rangorde en het avontuurlijke van een bedrijf in volle ontwikkeling , trekt heel wat jonge werkzoekenden aan. Maar naar welk profiel zijn start-ups juist op zoek? Met andere woorden, met welke kwaliteiten maak je een goede kans om bij een start-up aan de slag te kunnen? Jobat.be zocht het uit.

Ambitie is een must

Wie een start-up uit de grond stampt, heeft een goed idee waar hij of zij binnen 1 jaar , 5 jaar of 10 jaar wil staan. Start-ups zijn dan ook op zoek naar mensen die even ambitieus zijn en alles in het werk zullen stellen om die droom te verwezenlijken. Wees er dus op voorbereid dat ze zullen polsen naar je ambitie. De regel is hier: wees liever een tikkeltje onrealistisch dan te bescheiden. Bij start-ups draait namelijk alles om durven.

Geen 9-tot-5-mentaliteit

Een bedrijf doe je niet groeien door netjes van 9 tot 5 aan je bureau te zitten. Wil je graag bij een start-up aan de slag? Verwacht je dan aan netwerksessies voor dag en dauw, avondlijke brainstorms en nachtelijke werkuurtjes om toch maar die deadline te halen. Dat kan veeleisend lijken , maar denk eraan, als de start-up groeit, opent dat ook mogelijkheden voor jou. Bovendien zijn het net die momenten die het team hechter maken. Ben je hier niet toe bereid, dan ga je beter bij een meer gevestigd bedrijf werken.

Creativiteit en out of the box denken

Start-ups verwachten van hun medewerkers dat ze meedenken, met originele concepten op de proppen komen of nieuwe oplossingen bedenken voor problemen. Solliciteer je bij een start-up, laat jouw creativiteit dan meteen naar voren komen. In plaats van een traditioneel cv kan je bijvoorbeeld kiezen voor een video-cv, een animatievideo, een cv met een bijzondere opmaak… Is het visueel dan ook nog eens aangepast aan de start-up in kwestie, dan scoor je zeker extra punten . Zorg er in ieder geval voor dat je opvalt. De kans is immers groot dat jouw ‘concurrenten’ het ook creatief zullen aanpakken.

Durven spreken

In heel wat start-ups gaat het er informeel aan toe, zonder een echt strakke hiërarchie tussen bazen en medewerkers. Wees dus ook niet bang om tijdens brainstorms of vergaderingen jouw stem te laten horen. Iedereen apprecieert directe communicatie. Liever een minder goed idee naar voren brengen, waar het team eventueel nog aan kan sleutelen, dan in een hoekje kruipen.

Stress heeft geen vat op jou

Zeker in de beginfase kent een start-up veel hoogtes en laagtes. Het is een lang proces van trial en error. Soms gaat het de start-up voor de wind, maar de dag erna kan er al een tegenslag volgen. Daar moet je ook als medewerker mee om kunnen gaan . Het voordeel? Start-ups bestaan doorgaans uit een klein, hecht team dat tot het uiterste gaat. Je staat er dus nooit alleen voor.

