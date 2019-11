Deeltijds werken? In retail vind je snel werk in deze jobs Detailhandel - Jobat

22 november 2019

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Wil je graag parttime aan de slag of bijverdienen? De retail is the place to be! Omwille van de vele veranderingen in de sector, gestuwd door de verschuiving naar het online gebeuren, blijft de vraag naar halftijdse medewerkers groeien. Voor deze functies zijn er heel wat deeltijdse vacatures in omloop.

Winkelmedewerker

De meest gezochte functie in de retail is die van winkelmedewerker, dit geldt zowel voor fulltime als parttime betrekkingen. Maar, de ene winkelmedewerker is de andere niet! De functie kan erg verschillen naargelang de shop waarin je terecht komt. Waar je bij de ene werkgever vooral de winkel op orde houdt, rekken aanvult en aankopen afrekent, verlangt de andere dat je in de eerste plaats klanten aansteekt met je enthousiasme en hen proactief benadert.

Sales advisor

Een job waarin alles draait rond het contact met de klant is die van salesadviseur. Klantenbeleving staat bovenaan de agenda. Je spant je in bestaande klanten tevreden te houden en gaat daarnaast op zoek naar potentiële nieuwe kopers. Klantvriendelijkheid, empathie en luistervaardigheid zijn onmisbare kwaliteiten. En ook hier kan een typische werkdag er van bedrijf tot bedrijf heel erg anders uitzien. Misschien sta je aan een infostand in een electrowinkel, reis je het land door om het nieuwste hippe drankje te promoten, werk je achter de schermen in een chique modeboetiek of ben je specialist in een tuinzaak. Jij bepaalt welk product en welke omgeving het best bij je passen.

Lees ook: Retail digitaliseert: dit betekent het voor de werknemers

(Assistant) Store manager

Carrière maken in de retail doe je als store manager, en ook dit is mogelijk op halftijdse basis. Als hoofd van een verkoopteam zorg je onder meer voor de taakverdeling, werkrichtlijnen en stel je uurroosters op. Je fungeert verder als coach voor je teamleden en helpt hen vooruit met constructieve feedback. Je bent verantwoordelijk om vooropgestelde doelen te halen en werpt je commercieel inzicht in de strijd om zowel in de winkel als online een sterk verhaal neer te zetten. Als assistent store manager ondersteun je de store manager waar nodig en draag je de verantwoordelijkheid bij diens afwezigheid.

Sales consultant

Nog een boeiend profiel is dat van sales consultant. Als analytisch wonder neem je bedrijven onder de loep en adviseert hen omtrent hun strategieën en mogelijkheden om hun omzet te vergroten. Daarnaast geef je trainingen aan medewerkers die een positieve invloed hebben op de verkoopcijfers. Dit kan met een parttime contract, maar evengoed als freelancer of op projectbasis.

Orderpicker

Onze online koopwoede heeft ook gevolgen voor functies achter de schermen. Pakjesdiensten draaien op volle toeren en zo piekt bijvoorbeeld de vraag naar personeel om alles wat we vanachter ons scherm inladen voor ons klaar te zetten. Orderpickers materialiseren online winkelmandjes tot een mooi pakket, klaar om naar de klant te vertrekken. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de opslag van goederen in het magazijn, houden ze de voorraden op peil en controleren stock op eventuele beschadigingen.

