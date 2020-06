De grootste fouten die je kan maken als je zelf je ontslag geeft Charlotte Fouquet

04 juni 2020

08u00

De beslissing is gevallen. Je vond een nieuwe job en je moet je ontslag indienen bij je werkgever. Uit enthousiasme voor je nieuwe job kan je dan al eens de ontslagetiquette uit het oog verliezen. Toch is op een correcte manier vertrekken echt wel belangrijk. Jobat.be somt de vijf belangrijkste 'don'ts' op.

1. Je werkgever of leidinggevende niet als eerste inlichten

Uiteraard is het zo dat je partner, je gezin of dichte vrienden al van je loopbaanswitch op de hoogte zijn, nog voor je het op het werk hebt verteld. Dat is normaal. Op de werkvloer zelf is het ‘not done’ om bij je collega’s, klanten of leveranciers te laten vallen dat je er binnenkort niet meer zal zijn, nog voor je met je leidinggevende of werkgever hebt gesproken. Hij of zij heeft je in dienst genomen en het is maar een vorm van respect om eerst op dat niveau de beëindiging van de samenwerking te regelen. Bovendien loop je zo niet het risico dat je baas het van iemand anders moet horen.

2. Pochen over je nieuwe job

Wie van job verandert, heeft daar doorgaans wel zijn redenen voor. Slecht management, te weinig loon, te weinig flexibiliteit… Hoe blij je ook mag zijn met je nieuwe job en de betere voorwaarden die je daar krijgt, het is echt niet netjes om hierover te pochen bij je collega’s. Je kan er alleen wrevel en jaloezie mee opwekken.

3. Je negatief uitlaten over je baas of collega’s

Omgekeerd is het ook niet de bedoeling dat je je tijdens je opzegtermijn rancuneus opstelt. Zijn er conflicten gaande, hou die dan tussen jou en de persoon in kwestie. Het heeft geen zin om je beklag te doen bij collega’s en al zeker niet bij externen. Dat laat een zeer negatieve indruk na.

4. Je werk niet correct overdragen

Het kan aanlokkelijk zijn om tijdens je opzegtermijn alleen nog het hoogstnodige te doen. Je bent al aan het uitkijken naar je nieuwe uitdaging, waardoor de motivatie voor je job wegzakt. Toch is het belangrijk om tot je laatste werkdag professioneel te blijven. Dat houdt ook in dat je geen chaos achterlaat. Probeer de losse eindjes nog aan te pakken en voorzie in een grondige overdracht naar je opvolger, persoonlijk of via een overdrachtsdossier waarin je alle belangrijke informatie opneemt. Zo verbrand je geen bruggen. Je weet nooit of je een ex-collega nog zal tegenkomen tijdens je verdere loopbaan.

5. Vertrekken zonder afscheid te nemen

Hoe je afscheid neemt van je collega’s, is natuurlijk persoonlijk. Niet iedereen voelt de nood om er een heus evenement van te maken. Vertrekken zonder enige vorm van afscheid is wel uit den boze. Een kleine traktatie, een mail waarin je iedereen bedankt voor de fijne samenwerking, nog even persoonlijk bij de verschillende teams langsgaan… Het vraagt allemaal niet veel moeite en op die manier kan jij op een positieve manier de deur achter je dichttrekken.

