De Block vindt het te vroeg voor grote conclusies rond mobiliteitsbudget en ‘cash for car’-regeling LH

10 januari 2020

11u16

Bron: Belga 0 Jobs Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) vindt het te vroeg om grote conclusies te trekken rond de ‘cash for car’-regeling en het mobiliteitsbudget. Uit cijfers van HR-bedrijven blijkt dat het succes van beide systemen voorlopig zeer beperkt is.

Bij ‘cash for cars’ kan een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een geldsom. Het systeem bestaat sinds 2018, maar kent nauwelijks succes. Daarnaast is er sinds maart vorig jaar ook het mobiliteitsbudget. Dat laat werknemers toe om het budget voor hun salariswagen op een andere manier in te vullen. Ook dat systeem kon nog niet veel werknemers overtuigen.

Minister De Block vindt dat beide regelingen nog wat tijd moeten krijgen om ingeburgerd te geraken. "Werkgevers hebben nog enige tijd nodig om zich aan te passen aan deze nieuwe mogelijkheden. In de praktijk is het vaak nog onbekend of wil men het enkel toepassen bij nieuwe leasingcontracten", klinkt het op haar kabinet.

De minister vindt het goed dat de mogelijkheden opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Wie interesse heeft, kan op www.mobiliteitsbudget.be terecht.