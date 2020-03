De beste werk-privébalans vind je bij deze jobs Kristina Rybouchkina

Bron: jobat.be 0 Jobs Een op de drie werknemers heeft het moeilijk om zijn of haar job te combineren met het gezinsleven, bleek afgelopen najaar uit onderzoek van het Belgische statistiekbureau Statbel. Lange werkdagen zijn de grootste boosdoener, een veeleisende of vermoeiende baan de tweede grootste struikelblok. Wil jij hier graag aan ontsnappen? Kies dan voor een job in een van de volgende sectoren.

Administratieve diensten

Werknemers binnen administratieve of ondersteunende diensten ondervinden volgens Statbel het minste hinder bij de combinatie werk en gezin. Bijna 73% zou hier geen moeite mee hebben.

Een mogelijke verklaring is dat de werkuren van een administratief bediende, management assistant of front- of backoffice medewerker vaak goed zijn afgebakend. Dagen waarop je langer dan acht uur achter je bureau moet zitten zijn dus schaars, waardoor je voldoende tijd hebt om ’s avonds te ontspannen en tijd door te brengen met vrienden en familie.

Industrie

Hoewel een job in de industrie vaak allesbehalve 9-to-5 is, blijkt ook die sector goed te scoren op vlak van werk-privébalans. Bijna 71% van de ondervraagden is hier tevreden mee.

Het vooraf bepaalde werkrooster speelt hier waarschijnlijk een rol in. Je weet tenslotte ruim op voorhand op welke ochtenden, avonden en/of weekends je moet werken - en op welke niet. Daardoor kan je goed plannen. Productiearbeiders en operatoren laten hun werk bovendien letterlijk achter eens ze huiswaarts keren. ’s Avonds heb je dus geen werkzorgen meer.

Groot- en detailhandel

Doorgaans staat de retail bekend als sector met veel verloop, te meer door het vele avond- en weekendwerk. De resultaten van Statbel spreken dat echter tegen. Slechts 29% van de ondervraagden in de groot- en detailhandel geeft aan ontevreden zijn over de werk-privébalans, wat minder is dan het Belgische gemiddelde. Dat je als winkelmedewerker gemakkelijk kan kiezen voor een job dicht bij huis is ongetwijfeld een troef.

Onderwijs

Leerkrachten kloppen meer uren dan de tijd die ze voor de klas staan. Ze moeten ook lesvoorbereidingen maken, testen verbeteren, vergaderingen bijwonen en heel wat administratieve verplichtingen vervullen. Toch zijn ze best tevreden over de combinatie werk en privé: 68% zegt geen hinder te ondervinden. De lesvrije woensdagnamiddagen en vele schoolvakanties bieden tenslotte kansen te over voor quality time met het gezin of vrienden.

Bouwnijverheid

Daarnaast zijn ook medewerkers in de bouw bovengemiddeld gelukkig met hun werk-privébalans. Bijna 68% geeft aan dat zijn of haar werk geen belemmering vormt voor het gezinsleven. De werkdag van een metser of projectleider start meestal bij het ochtendgloren. Maar hoewel je een vroege vogel moet zijn om in die sector te werken, betekent het ook dat je relatief vroeg terug thuis bent.

