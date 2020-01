De beste cv-tips volgens een senior recruitment consultant Kristina Rybouchkina

30 januari 2020

07u30

Solliciteren Ben je stilaan klaar voor de job van je leven? Maak dan werk van een overweldigend curriculum vitae. Wij vroegen een hr-specialist naar de do's en don'ts om je aanwervingskansen te vergroten.

Creatief zijn mag, maar moet niet

Wil je dat jouw cv er - haast letterlijk - uitspringt, dan is de verleiding groot om de creatieve toer op te gaan. “Als je solliciteert je voor een job die creativiteit vraagt is dat een heel goed idee”, vindt Femke Bellemans, senior recruitment consultant bij CrossInternational. “Als programmeur kan je bijvoorbeeld jouw vaardigheden demonstreren door een cv te bouwen in de vorm van een website. Wil je aan de slag als digital marketeer, scoor je vast met een video-cv.”

In andere gevallen is een klassiek curriculum vitae een veiligere keuze. “Een goed video-cv maken is tenslotte niet gemakkelijk. Je moet zorgen dat je professioneel overkomt, dat je filmpje niet te lang is en dat de kernboodschap in het begin aan bod komt. Als de job er niet om vraagt, focus je dus beter op een inhoudelijk sterk geschreven cv, met een nette begeleidende mail. Daar kom je waarschijnlijk verder mee.” Voorbeelden werken het best: hier vind je een voorbeeld van een ‘normaal’ cv en hier een voorbeeld van een ‘creatief’ cv.

Geen werkervaring? Geen probleem

“Als je pas afstudeert heb je nog geen echte werkervaring. Maar dat wil niet zeggen dat je niets hebt om op je cv te zetten”, vervolgt de recruitment consultant. “Heb je tijdens je opleiding stage gelopen? Vermeld die zeker op je curriculum, of die nu enkele maanden of slechts een paar dagen duurde. Als je een bachelorproef of thesis hebt geschreven, kan je de titel eveneens op je cv zetten. Ook vakken uit je opleiding die relevant zijn voor de functie waarvoor je solliciteert, tellen mee als troef.”

Wees eerlijk over je studieparcours

Heb je langer over je studie gedaan dan gemiddeld? Geen paniek, dat gebeurt wel vaker. Het heeft geen zin om de waarheid te verdraaien door te knoeien met de jaartallen. “Dat valt meteen op”, weet Bellemans. “Bij een érg lang studieparcours zou ik wel aanraden om kort op je cv te vermelden met welke opleidingsonderdelen je moeite had, en waarom je toch hebt doorgezet.” Heb je voor of na je opleiding een sabbatjaar genomen om te gaan reizen? Dat moet je zéker niet verbergen. “Zulke ervaringen brengen net een grote mate van maturiteit met zich mee.”

Wees niet te formeel

Let tijdens het schrijven van je cv goed op je taal. Een schrijffout is snel gemaakt. “Zorg daarnaast voor een professionele aanspreking. Start je e-mail met ‘Beste mevrouw of mijnheer X’ en niet zomaar met de voornaam van de persoon die je aanschrijft. Maar het is ook niet nodig om in een te formeel, stijf taalgebruik te vervallen. Soms ontvangen we cv’s waarin mensen in de derde persoon over zichzelf schrijven: ‘Femke is erg gedreven en dynamisch’. Blijkbaar is dat een tip die ergens zou circuleren. Op die manier creëer je echter afstand en maak je jouw cv minder persoonlijk. Aarzel dus niet om in de ik-vorm te schrijven. In je e-mail mag je de recruiter trouwens gerust met ‘je’ aanspreken.”

Maak je cv uniek

“Een laatste, maar misschien wel de belangrijkste tip, is dat je nooit hetzelfde cv mag versturen naar meerdere bedrijven”, voegt de consultant eraan toe. “Je zal een veel betere indruk maken als je jouw cv telkens lichtjes aanpast op basis van de vacature waarvoor je solliciteert. Dat kan door een inleiding toe te voegen van een drietal zinnen, waarin je kort aangeeft waarom je geknipt bent voor de job. Stel je je bijvoorbeeld kandidaat voor een R&D-functie? Verwijs dan naar het onderzoek dat je hebt opgezet voor je masterproef. Zo spring je er meteen uit.”

Een lange motivatiebrief schrijven om je te onderscheiden is volgens de consultant een minder goed idee. “Motivatiebrieven worden in de praktijk zelden volledig gelezen. Een lange brief kan zelfs afschrikken. Focus liever op de inhoud van je cv en een vlotte begeleidende mail. De rest van je verhaal kan je vertellen tijdens een persoonlijk gesprek.”

