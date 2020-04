Coronajobs: de vraag naar deze profielen is groter dan ooit Kristina Rybouchkina

15 april 2020

08u00

Ben jij je werk kwijt omdat je werkgever de lockdown moeilijk kan overbruggen? Of heb je tijdens de voorbije quarantaineweken een aantal zaken op een rijtje gezet en beslist dat het tijd is voor een carrièreswitch? Jobat.be zocht uit naar welke functies de vraag op dit moment het grootst is.

Zorg

Dokters en verpleegkundigen kloppen momenteel overuren van jewelste. Door de dagelijkse instroom van coronapatiënten en de vele veiligheidsmaatregelen die ziekenhuizen treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is het alle hens aan dek. En toch is er te weinig personeel. Als je de nodige vooropleiding mist, kan je uiteraard niet helpen door te solliciteren voor de vele zorgvacatures. Maar er zijn ook een hele hoop andere vacatures in de zorg (bijvoorbeeld: logistiek assistent, animator, poetshulp of administratieve kracht ) waar je afhankelijk van je diploma’s en ervaring wel voor in aanmerking komt.

Retail

Supermarkten, slagerijen, bakkerijen en andere voedingszaken blijven in deze periode open. Maar heel wat personeelsleden kunnen niet werken omdat ze hun kinderen moeten opvangen, of omdat ze genoodzaakt zijn uit voorzorg thuis te blijven zodra verkoudheidsklachten de kop opsteken. Winkeliers zijn dus dringend op zoek naar verkoopsmedewerkers om rekken te vullen, de kassa’s te bemannen en bestellingen klaar te zetten. Afwisselend en onmisbaar werk.

Transport

Iedereen lijkt inmiddels een flinke voorraad toiletpapier in huis te hebben, want er wordt al een pak minder gehamsterd dan bij het begin van de coronacrisis. Toch kopen we meer in dan gewoonlijk. Niet alleen om het aantal winkelbezoeken tot het minimum te beperken, ook omdat we nu voornamelijk veroordeeld zijn tot onze eigen kookkunsten. Daardoor zijn het drukke tijden voor magazijniers en vrachtwagenchauffeurs die achter de schermen de winkels bevoorraden. Als je altijd al geboeid bent geweest door de logistieke sector, is dit het moment om de overstap te maken. Ook koeriersdiensten hebben dringend nood aan extra personeel om online bestellingen vlot aan huis te leveren.

Productie en techniek

In sommige fabrieken is het tegenwoordig even rustig als op onze autosnelwegen. De vraag naar nieuwe wagens is bijvoorbeeld gedaald, en omdat de bouwsector het kalmer aan doet is er minder nood aan grondstoffen. Andere industriebedrijven draaien dan weer op volle toeren om te voorzien in de stijgende vraag aan voeding, hygiëneproducten en medische hulpmiddelen. Zij hebben niet alleen productiemedewerkers nodig, ook technische krachten zijn meer dan welkom.

Landbouw

Groente- en fruitboeren zitten met de handen in het haar nu heel wat seizoensproducten geoogst moeten worden. Doorgaans kunnen zij hiervoor rekenen op buitenlandse seizoensarbeiders, vooral uit Oost-Europa. Door de reisbeperkingen die vele landen opleggen, zijn er dit jaar heel wat handen tekort. Heb jij zin om een centje bij te verdienen terwijl je ook nog eens geniet van het mooie weer én de coronakilo’s weghoudt met de bijhorende portie lichaamsbeweging? Je kan vandaag nog solliciteren.

