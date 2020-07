Coronacrisis of niet: hier blijven werkgevers schreeuwen om personeel Joni Horemans

09 juli 2020

08u07

Zo'n 86 procent van de werkzoekenden vreest momenteel geen job te vinden door de coronacrisis, blijkt uit een onderzoek van UGent en VDAB. Sowieso lijden diverse bedrijven in ons land zwaar onder de crisis, waardoor je kansen in bepaalde sectoren zeker minder zijn. Er zijn wel enkele belangrijke uitzonderingen. Jobat.be geeft een overzicht.

Maximale werkzekerheid vind je tijdens een gezondheidscrisis -in - jawel - de zorgsector. Verpleegkundige is trouwens al héél lang een knelpuntberoep in ons land. We moeten er geen tekening bij maken dat de nood aan bekwame verpleeg- en zorgkundigen sinds de crisis nog meer de hoogte inschoot. Of je nu 20 of 40 bent: als je je geroepen voelt, school je dan om. Je kan dan ook rekenen op diverse (financiële) steunmaatregelen.

Tip: Lees hier hoeveel je verdient in de gezondheidszorg

Machines blijven draaien

Bovenaan de knelpuntberoepenlijst 2020 van VDAB staat de technicus industriële installaties. De nieuwste lijst dateert van net voor de crisis, maar ook in coronatijden blijft de vraag naar technici in de industrie groot. Ongeacht (toekomstige) lockdowns moeten industriële machines blijven draaien, en zijn er dus mensen nodig om ervoor te zorgen dat ze behoorlijk functioneren. De werkzekerheid kan variëren van bedrijf tot bedrijf. In essentiële sectoren als de farmaceutische- of voedingsindustrie zal de werkzekerheid voor technici nu groter zijn dan in bijvoorbeeld de auto- of kledingindustrie. Hou daar rekening mee als je solliciteert.

De bouwsector ligt ook niet stil. Als het binnen regent, je toilet verstopt of je een gasgeur opmerkt, zullen de algemene coronarestricties moeten wijken om een aannemer de kans te geven dringende herstellingen uit te voeren. Veel personeel in de bouw, zoals bezetters, schilders, schrijnwerkers of elektriciens, kunnen trouwens probleemloos op eigen houtje aan de slag, waardoor ze hun noodzakelijke werk ook tijdens strenge maatregelen kunnen uitvoeren. Werfleiders, het tweede zwaarste knelpunberoep, blijven daarbij nodig om alles in goede banen te leiden.

Op volle toeren

Op nummer drie in de knelpuntberoepenlijst staat analist-ontwikkelaar. Met kennis van ICT ben je gegeerd wild op de arbeidsmarkt, en dat is in tijden van corona niet anders. Computersystemen moeten functioneel blijven. Tijdens een quarantaine zijn we er zelfs nog afhankelijker van, want een groot stuk van ons leven speelt zich dan online af. Als developer werk je vlotjes van thuis uit.

Een hardnekkig knelpuntberoep is tenslotte dat van vrachtwagenchauffeur. Het staat op de vierde plek in de top tien van onze zwaarste knelpunten. Een virus meer of minder zal daar weinig aan veranderen. De internationale handel keldert misschien, maar binnen de Belgische grenzen draait de transportsector op volle toeren. Supermarkten en ziekenhuizen moeten bevoorraad blijven, en als restaurants en winkels gesloten zijn, komen koerierdiensten nog meer dan anders tot aan de deur met al je online geshopte producten. Dat laatste zorgt er ook voor dat de logistieke sector niet bepaald op apegapen ligt.

Bron: Jobat.be.