Carrière maken in retail: "De mindset om te groeien moet er direct zijn”

12 februari 2020

08u30

Bron: jobat.be 0 Jobs De retailsector moet soms opboksen tegen vooroordelen. Zo zou De retailsector moet soms opboksen tegen vooroordelen. Zo zou werken in een winkel eentonig zijn, en niet veel uitzicht bieden op een duurzame, boeiende carrière. Dat blijkt echter niet te kloppen. De retailsector is net de sector bij uitstek waar variatie troef is. Wie ambitieus is, kan bovendien rekenen op een uitdagende carrière, waarbij je zowel verticaal als horizontaal kan doorgroeien. Een diploma is daarbij amper van tel.

Een job met toekomst

Wie aan de retailsector denkt, denkt vaak aan de winkelmedewerkers in de plaatselijke supermarkt. Op het eerste gezicht een job die niet veel mogelijkheden biedt. Maar dat spreekt de sector ten stelligste tegen. Sigrid Van Den Berghe, Head of Learning & Talent Development bij supermarktketen Lidl: “De retailsector is net een sector waarin medewerkers tal van doorgroeimogelijkheden hebben. We hebben enkele concrete voorbeelden van medewerkers die startten als filiaalbedienden, de instapfunctie in een winkel, maar doorgroeiden naar hoofdkassierster, assistent-shopmanager, shopmanager en zelfs district manager. Wie als filiaalbediende start, hoeft daar dus zeker niet zijn of haar hele carrière te blijven. Op relatief korte termijn kan je immers doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid, waarbij je andere medewerkers aanstuurt.”

Verticaal en horizontaal doorgroeien

De jobmogelijkheden in de retailsector zijn niet beperkt tot de winkels zelf. Naast de filialen, zijn er immers distributiecentra, kantoren voor de ondersteunende diensten … Sigrid Van Den Berghe: “Zeker in een grote organisatie kan je hierdoor niet alleen verticaal doorgroeien, maar ook horizontaal, naar een heel andere werkomgeving met een heel andere jobinhoud, zelfs internationaal. Praktijkervaring in een winkel is daarbij een echte meerwaarde, zowel voor beleidsfuncties als voor ondersteunende diensten als IT of organisatie & verkoop. Als je bijvoorbeeld de processen voor je filiaalcollega’s moet opstellen en bijsturen, is het mooi meegenomen dat je weet hoe het er in de praktijk aan toegaat.”

Eigen talent behouden

In een sector waar vacatures niet altijd gemakkelijk worden ingevuld, loont het des te meer om in te zetten op eigen personeel. Hun talenten en potentieel ten volle benutten en op de juiste plaats inzetten, geniet dan ook de voorkeur. Sigrid Van Den Berghe: “Ook wij zetten inderdaad heel hard in op de groei van eigen medewerkers. Via een ‘talent-management-cyclus’ worden alle medewerkers regelmatig besproken: wat zijn hun sterktes, talenten en potentieel? Jaarlijks zijn er ook formele gesprekken met medewerkers waarin ze hun ambities kenbaar kunnen maken en hun doorgroeimogelijkheden kunnen bespreken. Via onze development centers, een tool om de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen, kunnen medewerkers opleidingstrajecten op maat volgen. Daarnaast zijn er ook inleidingstrajecten om iemand op een bepaalde functie voor te bereiden.”

Hire for attitude, train for skill

Het mag duidelijk zijn: het is ook voor iemand zonder diploma perfect mogelijk om in de retailsector door te groeien. Wel is het zo dat de mindset van de medewerker juist moet zitten. Sigrid Van Den Berghe: “De zogenaamde ‘growth-mindset’ moet echt aanwezig zijn als je wil doorgroeien. De medewerker moet gedreven en ambitieus zijn, met een hands-on-mentaliteit. Wij staan bijvoorbeeld gekend als een positief ingestelde organisatie. Dat verwachten we dan ook van onze medewerkers. Het mantra ‘hire for attitude, train for skill’ zegt eigenlijk alles. Het potentieel, de talenten en de attitude van een medewerker zijn veel belangrijker dan een diploma, dat meer een visitekaartje wordt. In deze tijden, waarin een diploma na enkele jaren niet veel meer waard is, geldt dat des te meer.”

