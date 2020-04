Carrière maken als jonge technieker? Ervaren collega’s verklappen hun tips



28 april 2020

Bron: jobat.be 0 Jobs Zit je technische opleiding er bijna op? Dan ben je vast al volop op zoek naar werk. Omdat techniekers zo gegeerd zijn - zelfs in deze coronatijden - zijn de mogelijkheden eindeloos. Maar hoe kies je een job die bij je past? En hoe maak je als starter een goede indruk? Zit je technische opleiding er bijna op? Dan ben je vast al volop op zoek naar werk. Omdat techniekers zo gegeerd zijn - zelfs in deze coronatijden - zijn de mogelijkheden eindeloos. Maar hoe kies je een job die bij je past? En hoe maak je als starter een goede indruk? Jobat.be vroeg het aan enkele ervaringsdeskundigen.

Laat je niet afschrikken door vereisten

“Als je sommige vacatures bekijkt, lijkt het alsof je als technieker oneindig veel moet kennen en kunnen”, vindt Frank Bodyn, verantwoordelijke technische dienst bij voedingsproducent Agristo. “Laat je daar niet door afschrikken. Heb je technische bagage en spreekt een job je aan, solliciteer dan gewoon. Wie bij ons start krijgt sowieso een uitgebreide opleiding op de werkvloer. Dat is in veel bedrijven zo. Wees wel eerlijk tijdens je sollicitatie. Anders riskeer je om in een functie terecht te komen die niet bij je past.”

Zie je dat een collega het moeilijk heeft om een panne op te lossen? Vraag dan of je kan helpen Frank Bodyn (Agristo)

Zet je in voor je team

Leergierigheid en motivatie zijn volgens Frank het allerbelangrijkste voor een starter. Maar ook teamspirit mag niet ontbreken als je op termijn carrière wil maken. “Techniek is teamwork. Zie je dat een collega het moeilijk heeft om een panne op te lossen? Vraag dan of je kan helpen. Zelfs al zit je werkdag er eigenlijk bijna op. Als iedereen elkaar steunt, komt iedereen verder.”

Sta open voor kritiek

Ook Wouter De Beuckeleer, koeltechnieker bij Engie, gelooft dat leergierigheid de nummer één eigenschap is om het ver te schoppen als jonge technieker. “Dat betekent ook dat je moet openstaan voor opmerkingen van anderen”, verduidelijkt hij. “Als je pas ergens begint, kan het lijken alsof je veel kritiek over je heen krijgt. Maar dat is geen kritiek. Het is hulp! Als een ervaren collega zegt dat je een meting op een verkeerde manier uitvoert is dat niet om je te berispen, maar om je te verbeteren. Neem dat niet negatief op.”

Het kan verleidelijk zijn om het te verzwijgen wanneer je iets verkeerd hebt gedaan. Zeker als je alleen bij een klant bent. Maar zo kan je het probleem net erger maken Wouter De Beuckeleer (Engie)

Moffel je fouten niet weg

Vroeg of laat zal er iets mislopen op de werkvloer, gelooft Wouter: “Iederéén maakt fouten. Het kan verleidelijk zijn om het te verzwijgen wanneer je iets verkeerd hebt gedaan. Zeker als je alleen bij een klant bent. Maar zo kan je het probleem net erger maken. Wees liever eerlijk en breng je leidinggevende op de hoogte. Hij zal heus niet kwaad worden, hij zal je helpen om een oplossing te vinden. Daar zal je uiteindelijk ook alleen maar uit leren.”

Wees niet nerveus

Als je eerste werkdag nog moet komen, moet je je natuurlijk nog niet druk maken over verkeerde beslissingen. “Geen enkel bedrijf zal je vanaf dag één grote verantwoordelijkheden geven”, weet Dieter Fonteyn, technieker bij NMBS. “Bij ons krijgen starters eerst een opleiding in groep. Pas na verloop van tijd, naarmate je de nodige specifieke kennis hebt verworven en je zelfzeker begint te voelen, ga je zelfstandig werken uitvoeren.”

Ik zou zeker aanraden om goed na te denken over de werkregeling en/of die haalbaar is in jouw persoonlijke situatie voor je ergens solliciteert Dieter Fonteyn (NMBS)

Denk na over je werkschema

Dieter koos voor zijn job bij NMBS omdat de functie hem erg aansprak. Maar ook de werkuren speelden een rol: “Als technieker ken je vaak je startuur, maar weet je niet wanneer je thuis zal zijn omdat je niet kan voorspellen wanneer een panne opgelost raakt. Als je familiale situatie dat toelaat, is dat geen probleem. Maar aangezien ik kinderen heb, vind ik structuur belangrijk. Op onze centrale werkplaats in Mechelen weet iedereen wanneer hij of zij begint én eindigt. Ik kan mijn privéleven dus vlot afstemmen op mijn schema. Ik zou zeker aanraden om goed na te denken over de werkregeling en/of die haalbaar is in jouw persoonlijke situatie voor je ergens solliciteert.”

Weet dat je keuze niet definitief is

Het kan verlammend zijn om één job te moeten kiezen uit het enorme aanbod. Maar hou in het achterhoofd dat je altijd kan veranderen. “Na mijn middelbaar heb ik even als mechanisch monteur gewerkt in een fabriek. Ik stak er elke dag dezelfde machines ineen”, vertelt Pieter Christiaens. “Voor mij was dat te repetitief. Daarom solliciteerde ik als technieker bij waterzuiveraar Aquafin. Ik had gehoord dat er veel meer afwisseling zat in het werk. En inderdaad. Hier word ik elke dag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op elektrisch en mechanisch vlak. Intussen werk ik hier veertien jaar met veel plezier en ben ik doorgegroeid tot teamcoördinator van zeven techniekers.”



