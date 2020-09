Burn-out gehad? Dan ben je minder stressbestendig, minder zelfstandig én minder goed aan te sturen in de ogen van werkgevers

De burn-outcijfers in ons land gaan nog steeds in stijgende lijn. Naast het overwinnen van de aandoening zelf ziet Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel , een aansluitende strijd losbarsten op de arbeidsmarkt. Gewezen burn-outpatiënten krijgen nadien namelijk ook veel meer te maken met discriminatie omwille van hun gezondheid. Hoe komt dat en wat kan je doen om je te wapenen tegen deze vooroordelen?

Weinig fenomenen die de afgelopen 10 jaar zoveel aan aandacht wonnen als burn-out. Bij een enquête onder 4.520 werkende Vlamingen in 2017 verwachtte een kwart van de respondenten binnen de vijf jaar een burn-out mee te maken. Dat is alarmerend. Iedereen die zelf al een burn-out doormaakte of iemand in de dichte omgeving zag doormaken, kan getuigen dat het een hel is.

Waarom zouden werkgevers minder job- of promotiekansen geven aan sollicitanten die open zijn over hun burn-outverleden of werknemers die een tijd afwezig waren door een aandoening?

Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat het overwinnen van de aandoening tegelijk ook het begin is van een nieuwe strijd, namelijk tegen de stigma’s die aan burn-out kleven op de arbeidsmarkt. Nog los van de twijfels waar gewezen burn-outpatiënten zelf mee zitten, geeft een belangrijk deel van hen aan dat ze zich gediscrimineerd voelen bij hun herintrede op de arbeidsmarkt.

De vraag is waarom. Waarom zouden werkgevers minder job- of promotiekansen geven aan sollicitanten die open zijn over hun burn-outverleden of werknemers die een tijd afwezig waren door een aandoening?

Eigen onderzoek

Samen met doctoraatstudent Philippe Sterkens boog ik me recent over die vraag. Concreet lieten we 425 Vlaamse rekruteerders tijdens een experiment advies geven of ze fictieve jobkandidaten al dan niet zouden uitnodigen voor een tweede sollicitatiegesprek. Ze hadden allemaal vijf fictieve kandidaten te beoordelen, die allemaal doorheen hun carrière een niet-werkzame periode doormaakten. De verklaring voor de werkonderbreking varieerde van burn-out, fysieke verwonding, persoonlijke redenen tot klassieke werkloosheid.

Kandidaten met een burn-outgeschiedenis kregen de laagste kansen op een volgend jobgesprek. Kandidaten die herstelden van een fysieke problematiek bevonden zich in de gunstigste positie

Kandidaten met een burn-outgeschiedenis kregen de laagste kansen op een volgend jobgesprek. Kandidaten die herstelden van een fysieke problematiek bevonden zich in de gunstigste positie. In vergelijking met deze laatste kandidaten lag de kans op een aanbeveling tot jobgesprek 9,7 procentpunt lager voor (ex-)burn-outpatiënten.

Minder stressbestendig

De rekruteerders beoordeelden de kandidaten verder op dertien kenmerken, die in eerdere onderzoeken al gekoppeld werden aan een mogelijke ongunstige behandeling op de arbeidsmarkt.

Wat bleek? Aan gewezen burn-outpatiënten kleven effectief heel wat stigma’s. Zo gaan recruiters ervan uit dat (ex-)burn-outpatiënten minder stresstolerant zijn. Onze analyses gaven aan dat bijna de helft (45%) van het effect van burn-out op een gunstige recruiterbeslissing verklaard kon worden door de perceptie dat de sollicitant minder stresstolerant zou zijn.

Minder graag gezien door klanten

We vonden nog andere vooroordelen. Zo kregen gewezen burn-outpatiënten een duidelijk lagere score voor autonomie en aanstuurbaarheid van de recruiters, zeker in vergelijking met kandidaten die in het verleden een fysieke blessure hadden. Bovendien werd ook hun huidige gezondheid lager ingeschat en leefde er duidelijk een vrees dat ze in de toekomst opnieuw zouden uitvallen.

Vervolgens merkten we lagere scores op voor leiderschapsvaardigheden en leervermogen, maar die percepties wogen wel niet echt door in het advies van de recruiters om de kandidaten al dan niet uit te nodigen voor een tweede jobgesprek. Idem met de perceptie dat ex-burn-outpatiënten aanleiding zouden geven tot noodzakelijke aanpassingen aan de werkorganisatie en dat de werkgever, klanten en andere werknemers minder graag met hen zouden samenwerken.

Ongunstige behandeling op basis van medische aandoeningen is even onwettig, onethisch en economisch ongunstig als etnische discriminatie

Discriminatie is meer dan etnische discriminatie

Wat moet het beleid met dit onderzoek? Ten eerste maakt het duidelijk dat een antidiscriminatiebeleid maar beter breed wordt opgevat. De afgelopen maanden was er discussie over de ongunstige behandeling van personen met een migratieachtergrond, maar dit onderzoek toont mee aan dat diversiteit verder gaat dan etniciteit alleen.

Ongunstige behandeling op basis van medische aandoeningen is even onwettig, onethisch en economisch ongunstig als etnische discriminatie. Als op Vlaams niveau discriminatie zal gemeten worden, bijvoorbeeld via praktijktesten (die geen praktijktesten genoemd worden), dan zou het niet onlogisch zijn om gezondheid mee te nemen als grond voor een mogelijke ongelijke behandeling.

Ook jobkandidaten met een burn-outervaring kunnen leren uit deze resultaten. Bij sollicitaties zouden ze bijvoorbeeld al meer kunnen anticiperen op de heersende vooroordelen. Duidelijk in de verf zetten dat men wel degelijk (terug) stressbestendig is, lijkt alleszins een goed idee. Een alternatief is dat ex-burn-outpatiënten voortaan hun verleden verzwijgen. Dat verhoogt misschien wel hun jobkansen op de korte termijn, maar dan zijn oprechte werkrelaties bij een nieuwe start wellicht ook van de baan.

