Burgerlijk, bio-, of industrieel? De ene ingenieur is de andere niet

13 oktober 2020

08u00

Als ingenieur kan je veel richtingen uit. Voor je nog maar je hoofd breekt over de sector of het bedrijf waar je aan de slag wilt, moet je op school alvast de keuze te maken tussen burgerlijk, industrieel of bio-ingenieur. Als ingenieur kan je veel richtingen uit. Voor je nog maar je hoofd breekt over de sector of het bedrijf waar je aan de slag wilt, moet je op school alvast de keuze te maken tussen burgerlijk, industrieel of bio-ingenieur. Jobat.be bekijkt studies, takenpakket en loon van diverse ingenieurs.

Bedenken vs. uitvoeren

Iedere ingenieur is een krak in wiskunde en andere wetenschappen. De praktijk van hun beroep draait echter niet om deze wetenschappen zelf, maar om het gebruik ervan in technische toepassingen. Hiermee willen ze praktische oplossingen bieden voor uiteenlopende maatschappelijke problemen.

Burgerlijk ingenieurs werken het meest abstract. Zij gaan met hun wetenschappelijke kennis oplossingen bedenken en vertalen hun ideeën naar nieuwe modellen, processen en prototypes. Vervolgens gaan industrieel ingenieurs met deze ontwerpen aan de slag om efficiënte technologische toepassingen te ontwikkelen. Ze zullen ze testen, verbeteren en uitvoeren en slaan zo de brug tussen theorie en praktijk. Bio-ingenieurs verdiepen zich dan weer in alles wat met levende materie te maken heeft. Waar een burgerlijk ingenieur met bouwmaterialen werkt, houdt een bio-ingenieur zich bezig met bodem, lucht, water, fauna en flora. Voordien waren zij gekend als landbouwingenieurs.

Studies: van bosbeheer tot ruimtevaart

Om een ingenieurstitel te bemachtigen moet je naar de universiteit. Wil je het schoppen tot burgerlijk ingenieur is de aangewezen studiekeuze ingenieurswetenschappen. Tijdens je bachelor kan je kiezen voor verschillende subdomeinen. Denk aan architectuur, werktuigkunde of elektrotechniek. Tijdens je master specialiseer je dan naargelang je vooropleiding verder in bijvoorbeeld lucht- en ruimtevaart, energie, nanoscience of stadsontwerp.

Wil je de universiteit als bio-ingenieur verlaten, volg je de studie bio-ingenieurswetenschappen. In je bachelorjaren kan je alvast kiezen voor een afstudeerrichting zoals landbouwkunde, milieutechnologie of land- en bosbeheer. Wie industrieel ingenieur wil worden, gaat best voor de universitaire opleidingen biowetenschappen, engineering technology of industriële wetenschappen. Afstudeerrichtingen zijn onder meer nucleaire technologie, informatica of chemie. Tijdens je master verdiep je je dan verder in bijvoorbeeld tuinbouwkunde, automatisering of milieutechnologie. Elke ingenieur in spe mag op een stevige dosis wiskunde, fysica, chemie en biologie rekenen. Voor de industrieel ingenieurs zal dit pakket iets minder abstract en ingewikkeld zijn, maar meer gericht op de praktische toepassing van bestaande modellen.

Sectoren: bouw, productie en chemie

Volgens de startbaanenquête van ingenieursvereniging ie-net, gehouden in 2019 onder afstudeerjaren 2017, 2018 en 2019, zijn de meeste burgerlijk ingenieurs werkzaam in de sector van telecom, ICT en internet (17,4%), gevolgd door bouw (16%), chemie en farmaceutische industrie (10,4%) en consultancy (9,7%).

Industrieel ingenieurs stroomden dan weer het vaakst door naar chemie en farmaceutische industrie (15,5%), metaalnijverheid (11,9%) en bouw (11,2%). Ook heel wat jonge bio-ingenieurs komen in de chemie en farmaceutische industrie (17,6%) terecht. Daarnaast zijn ze sterk vertegenwoordigd in de sectoren voeding (14,7%), energie/water (13,2%) en ingenieurs- en studiebureaus (excl. bouw) (11,8%). Voor ongeveer een derde van de ingenieurs/respondenten is reizen part of the job.

Loon

Gemiddeld genomen verdienen burgerlijk en bio-ingenieurs wat meer dan industrieel ingenieurs, zo blijkt uit de ie-net startbaan- en salarisenquête gehouden in 2019.

Recent afgestudeerde burgerlijk ingenieurs beginnen met een maandwedde van 3.000 euro aan het hoogste loon. Het gaat steeds om de mediaanwaarden: 50% van de respondenten verdient dus meer, en 50% minder. Het inkomen voor een startende bio-ingenieur bedraagt 2.800 euro, en industrieel ingenieurs ontvangen zo’n 2.700 euro als eerste loon.

Na tien jaar stijgt de mediaan tot een brutomaandloon van 3.957 euro voor industrieel ingenieurs, terwijl burgerlijk en bio-ingenieurs tegen die tijd tegen een loon van om en bij 4.600 euro aankijken. Industrieel ingenieurs die voor 1999 afstudeerden mogen doorgaans rekenen op een salaris van 5.900 euro. Burgerlijk en bio-ingenieurs uit die groep verdienen 7.350 euro (mediaanwaarde). De functie die je uitoefent en de grootte van het bedrijf waar je werkt hebben een belangrijke invloed op de cijfers. Een grote aanwezigheid van directeursfuncties kan de mediaanlonen bijvoorbeeld sterk de hoogte intrekken.

Vergelijk je loon met dat van anderen met het Salariskompas.

