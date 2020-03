Binnenkort videosollicitatie? Stel zeker deze vragen Joni Horemans

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Door vragen te stellen tijdens je (video)sollicitatie toon je aan dat je werkelijk geïnteresseerd bent en assertief uit de hoek kan komen. Maar meteen beginnen over je loon of vakantie is misschien te veel van het goede. Experts raden aan tegen het einde van het gesprek zelf minstens twee doordachte vragen te stellen die betrekking hebben op de job in kwestie. En die uiteraard nog niet aan bod zijn gekomen... Door vragen te stellen tijdens je (video)sollicitatie toon je aan dat je werkelijk geïnteresseerd bent en assertief uit de hoek kan komen. Maar meteen beginnen over je loon of vakantie is misschien te veel van het goede. Experts raden aan tegen het einde van het gesprek zelf minstens twee doordachte vragen te stellen die betrekking hebben op de job in kwestie. En die uiteraard nog niet aan bod zijn gekomen... Jobat.be geeft enkele voorbeelden waar je een goede indruk mee maakt.

Hoe omschrijft u de bedrijfscultuur?

Met zo’n open vraag kom je heel wat te weten over de waarden van je potentiële nieuwe werkgever. De bedrijfsfilosofie zal je voor een stuk misschien al kunnen lezen op de site, maar face to face zal je toch meer te weten komen. Zeker wanneer je durft door te vragen. Pols bijvoorbeeld voorzichtig of je gesprekspartner het bedrijf vindt slagen in het naleven van de eigen kernwaarden, of waar er verbetering mogelijk is. Op die manier kun je het aanvankelijke promopraatje doorprikken en een realistisch beeld genereren van werken in de onderneming. Aanvullend kan je vragen wat de interviewer zelf het fijnst vindt aan werken in het bedrijf. Je verkrijgt dan niet alleen nuttige informatie, maar verleent het gesprek ook een persoonlijke ondertoon.

Hoe zou een doorsnee werkdag er uitzien?

Als de fundamenten goed zitten, is het natuurlijk cruciaal dat er ook een match is met de job zelf. Door vragen te beantwoorden en er op jouw beurt te stellen, leer je elkaar kennen en achterhaal je of de job daadwerkelijk iets voor jou is. Bedenk dus niet enkel wat je over jezelf zal vertellen en zal antwoorden op de klassiekers, maar ga ook na wat jij over het werk wilt weten. Wat vind je belangrijk om je goed te voelen in je job? Wat zijn jouw eisen? Toets af of de job aan deze verwachtingen zal kunnen voldoen. Vraag bijvoorbeeld welke doelstellingen je zal moeten halen, wat je eerste opdracht zal zijn en/of wat de grootste uitdagingen worden.

Waarom staat de vacature open?

De reden waarom het bedrijf een nieuwe medewerker zoekt geeft mogelijk ook veel prijs over de job. Betreft het een nieuwe functie? Waarom werd ze in het leven geroepen? Ga voor reeds bestaande functies na hoe lang ze al meegaan en of er recent inhoudelijke wijzigingen waren. Pols hoe het je voorganger is vergaan en wat hij/zij deed om succesvol te zijn in de functie.

Van wie kan ik het meeste leren?

Niet onbelangrijk verder zijn je collega’s. Zij hebben een grote invloed op je welbevinden. Check dus met wie je zoal zal samenwerken en hoe het bedrijf zich opstelt ten opzichte van teamwork. Vraag van wie je het meest kan opsteken en of je op voorhand de mogelijkheid zal krijgen om met deze persoon contact te hebben.

Aan wie zal ik rapporteren?

Als vijfde pijler is er dan nog je leidinggevende. Probeer tijdens je sollicitatiegesprek de hiërarchie van het bedrijf te doorgronden. Wie is/zijn je leidinggevende(n)? Hoe zal de communicatie met hen verlopen? Kan de interviewer hier een voorbeeld van geven? Vraag eventueel om een organigram en check op voorhand of je iets over de CEO kan terugvinden in de media. Ook daar kan je misschien een gerichte vraag rond stellen die laat blijken dat je je huiswerk hebt gemaakt.

