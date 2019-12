Binnenkort evaluatiegesprek? Zo maak je er een succes van Charlotte Fouquet

Bron: jobat.be 1 Werkplek Niet elke werknemer kijkt uit naar zijn of haar evaluatiegesprek. De eventuele negatieve feedback kan nogal wat angst inboezemen. Nochtans is een evaluatiegesprek een kans voor de werknemer om na te gaan waar hij of zij staat en om de werkpunten in kaart te brengen.

Het hele jaar door evalueren

Het klassieke evaluatiegesprek, dat één keer per jaar plaatsvindt, is eigenlijk niet voldoende. De evaluatie van een werknemer moet het hele jaar door gebeuren. Gerda Herbots, zaakvoerder HRExpert.be: “Een manager moet continu de kans geven aan een werknemer om te groeien en bij te leren door feedback. Het volstaat dus niet om één keer per jaar samen te zitten voor een algemene evaluatie. De werknemer heeft zijn gedrag of manier van werken dan immers niet kunnen bijsturen op het moment zelf. Het gaat hier wel om tweerichtingsverkeer: ook de werknemer zelf moet initiatief nemen en vragen om feedback. Alleen zo weten beiden of hun verwachtingen met elkaar matchen.”

Evaluatiemomenten of feedback doorheen het jaar zijn niet enkel relevant voor wie nieuw is in het bedrijf of wie een nieuwe job uitoefent. Ook wie al langer voor het bedrijf werkt, moet evalueren of hij of zij nog op de juiste plek zit en welke eventuele doorgroeimogelijkheden er zijn. Denk daarbij niet enkel aan een promotie, maar ook aan een verbreding van de functie, bijvoorbeeld door nieuwe taken op te nemen.

Bereid je goed voor

Onvoorbereid naar een evaluatiegesprek gaan, is geen goed idee. Gerda Herbots: “Het is belangrijk dat je kritisch naar jezelf en je functioneren in de organisatie kijkt. Wat heb ik het afgelopen jaar goed gedaan en wat was minder goed? Hoe kwam dat? Wat had ik anders kunnen doen en hoe kan ik mezelf verbeteren? Kijk hierbij niet te snel naar je leidinggevende of hogerop in de organisatie. Neem zelf je verantwoordelijkheid als het op je functioneren aankomt.” Wil je je goed voorbereiden? Download hier onze gratis gids ‘Het evaluatiegesprek: je prestaties onder de loep’

Een open en transparante communicatie

Naargelang de leidinggevende zal je als werknemer meer of minder aan het woord kunnen komen. In ieder geval moet er sprake zijn van een open en transparante communicatie in twee richtingen, opdat een evaluatiegesprek succesvol zou zijn. Probeer in de mate van het mogelijke jouw verhaal te doen en breng ook zelf zaken aan die in jouw ogen niet helemaal zijn verlopen hoe het hoort. Wie weet denkt je leidinggevende wel helemaal anders over die situatie, waardoor je het beter kan plaatsen.

Focus op jezelf en niet op collega’s

Het evaluatiegesprek gaat over jou als werknemer, niet over andere werknemers. Je kan bijvoorbeeld wel aanhalen dat de sfeer niet goed is, waardoor je minder goed functioneert, maar wees kritisch en analyseer wat jouw aandeel hierin is. Hoe kan ik zelf bijdragen aan een goede sfeer op het werk?

Ga constructief om met kritiek

Horen dat je iets niet goed doet of dat er werkpunten zijn, is niet altijd aangenaam. Maar die feedback kan ook kansen bieden. Gerda Herbots: “Als je als werknemer kritiek krijgt die je niet meteen kan plaatsen, of waarmee je niet akkoord gaat, vraag dan naar heel concrete voorbeelden en redenen waarom je leidinggevende vindt dat je het niet goed hebt gedaan. Ga na hoe het komt dat jullie hierover een verschillende mening hebben. Vaak zal het antwoord zijn dat werknemer en leidinggevende een verschillend verwachtingspatroon hebben.”

Grijp je kans om te groeien

In ieder geval is het belangrijk om niet met angst naar zo’n gesprek te kijken, maar het net als een opportuniteit te zien. Gerda Herbots: “Je moet een evaluatiegesprek, of andere evaluatiemomenten doorheen het jaar, echt zien als een kans om dingen te benoemen. Dat geldt voor jou als werknemer, maar ook voor de leidinggevende. Als die laatste bepaalde zaken niet durft benoemen, ontneemt hij aan jou de kans om te groeien in je job. Merk je dus enige terughoudendheid, laat dan zeker niet na om door te vragen.”

