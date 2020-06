Bijna afgestudeerd? Zoveel verdien je als starter



Eindelijk die dure smartphone kopen, de huur van je gloednieuw appartement betalen, je ouders eens trakteren op een etentje. Als je binnenkort begint te werken weet je ongetwijfeld al hoe je jouw eerste maandloon zal spenderen. Maar heb je er ook een realistisch beeld van hoeveel dat zal bedragen? Jobat.be vroeg aan hr-dienstverlener SD Worx wat het gemiddelde startsalaris in België is.

1.946 euro bruto

Om tot het gemiddelde startloon te komen vergeleek SD Worx de weddes van 74.000 loontrekkenden tussen de 18 en 24 jaar die voor het eerst geregistreerd zijn. Daaruit blijkt dat schoolverlaters gemiddeld 1.946 euro bruto verdienen. Hoeveel je daar netto van overhoudt hangt o.a. af van je statuut en je gezinssituatie. Zo zal je als ongehuwde bediende gemiddeld 1.653 euro per maand op je rekening zien verschijnen, als arbeider 1.642 euro.*

Verder studeren loont

Hoewel het gemiddelde startloon een interessante indicatie vormt, moet je je daar ook niet op blindstaren. Tussen de hoogste en laagste salarissen zit immers een flink verschil. “Algemeen geldt: hoe ouder je start, hoe hoger het loon”, weet Kim Van Houtven, sr. HR consultant bij SD Worx. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de extra jaren die je na een bachelor- of masteropleiding op de teller hebt staan. Zo bedraagt het gemiddelde beginsalaris van een 24-jarige 2.192 euro, terwijl een 18-jarige starter ‘slechts’ 1.777 euro bruto verdient.

Opvallend is dat wie op zijn 18 of 19 jaar begint te werken als arbeider een hoger loon heeft dan wie op die leeftijd aan de slag gaat als bediende

Opvallend is dat wie op zijn 18 of 19 jaar begint te werken als arbeider een hoger loon heeft dan wie op die leeftijd aan de slag gaat als bediende. “Na een technische of beroepsopleiding kan je immers meteen in een specifieke arbeidersfunctie starten. Geschoolde arbeiders zijn erg gegeerd”, legt de HR consultant uit. “Al zal je als arbeider niet zo’n groot verschil zien in je startloon als je instapt op je 24ste in plaats van op je 18de. Bij bedienden is er wel een groter onderscheid naargelang de leeftijd waarop je gaat werken, omdat je na een hogere opleiding meestal in een andere functie met meer expertisevereisten terechtkomt.”

Zo bedraagt het mediaansalaris van een startende ingenieur volgens SD Worx bijvoorbeeld maar liefst 2.700 euro bruto (de mediaan betekent: de helft verdient meer, de andere helft minder, red). Een ICT-helpdeskmedewerker verdient ongeveer 2.145 euro bruto, een zorgkundige 2.054 euro, een account manager 2.043 euro, een beginnende logistiek medewerker 1.966 euro en een winkelverkoper 1.647 euro bruto.

“Werkgevers willen vooral marktconform verlonen en doen voor bepaalde functies daarom beroep doen op benchmarks. Zo zorgen ze dat ze in dezelfde lijn zitten als wat andere werkgevers in gelijkaardige sectoren en/of regio’s voor een functie met gelijkaardige verantwoordelijkheden bieden”, voegt Van Houtven eraan toe. Hierdoor ligt het gemiddelde startloon in Brussel ook iets hoger (2.000 euro bruto) dan in Vlaanderen (1.972 euro) en Wallonië (1.792).

Onderhandelen over je startloon?

Krijg je een lager loon aangeboden dan verwacht? Je kan altijd proberen om erover te onderhandelen. De cijfers uit dit artikel kunnen een handige leidraad vormen tijdens het gesprek met je toekomstige werkgever, maar besef goed dat het gemiddelden zijn, geen minima! Afhankelijk van de sector waar je wil werken, hanteren veel werkgevers ook één vast startloon, waar ze niet altijd vanaf willen wijken.

Overloop tijdens het gesprek zeker ook andere factoren zoals het aantal vakantiedagen, thuiswerk, doorgroeimogelijkheden en financiële extra's. Ook extralegale voordelen als een groepsverzekering, maaltijdcheques, een firmawagen of gsm-abonnement maken soms een groot verschil.

