Bijna afgestudeerd: Waarom niet solliciteren voor een Young Graduates programma?

08 juni 2020

09u00

Als je (bijna) klaar bent om je eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten en nogal ambitieus bent, ga dan zeker eens na of je in jouw sector nergens in aanmerking komt voor een traineeship, ook bekend als een Young Graduates programma. Jobat.be legt uit wat het is en waarom het een boost voor je carrière kan zijn.

Wat houdt het in?

Young Graduates programma’s zijn werk- en opleidingsprogramma’s. Bedrijven zetten ze op om aan jonge, getalenteerde starters de kans te geven om bij hen van diverse jobs te komen ‘proeven’. Gedurende een of meerdere jaren ga je dan aan de slag in verschillende jobs en afdelingen binnen het bedrijf. Zo doe je meteen werkervaring op, ook al weet je nog niet helemaal welke richting je precies uit wil. Soms volg je ook een opleidingstraject waar je specifiek klaargestoomd wordt voor een leidinggevende functie.

Hoe lang duurt het?

De meeste programma’s lopen over twee jaar, al zijn er ook die korter lopen.

Wie komt in aanmerking?

Je zou verwachten dat ze enkel opgezet worden om afstuderenden met bepaalde gegeerde diploma’s - denk aan IT, maar ook business management, engineering - te lokken, maar in de praktijk gaat het enorm breed. Meestal kom je wel pas in aanmerking als je een bachelor- of masterdiploma hebt.

Welke bedrijven bieden dit aan?

De vraag is eerder: welke bedrijven bieden dit niet aan? Umicore, Unilin, Ormit, Telenet, Belfius, Nestlé, Siemens, AXA, Colruyt, Carrefour, Rode Kruis-Vlaanderen... Ontelbare middelgrote en grote bedrijven in ons land hebben intussen zo’n programma. Je vindt ze dus vanzelfsprekend in verschillende sectoren; hr, IT, productie, sales, engineering.

Wat is het verschil met een stage?

Stage volg je op het moment dat je nog studeert. Een traineeship volg je na je afstuderen. Een stage is vaak grotendeels onbetaald, bij een traineeship ben je wel degelijk in dienst als arbeidskracht.

Hoe kom je in aanmerking?

Door te solliciteren. Het is anders dan bij een ‘gewone' job, in de zin dat je niet moet opboksen tegen een hoop mensen met méér ervaring, maar verwacht niet dat zo’n sollicitatie voor een traineeship een koud kunstje is. Bedrijven willen met hun Young Graduates programma’s echt wel het ‘talent van morgen’ aan zich binden. Ze hebben dus alle belang bij een goede match. Je attitude, je punten, je extracurriculaire activiteiten... ze zullen allemaal met een vergrootglas bestudeerd worden. Daarom worden er voor een traineeship vaak meerdere sollicitatiegesprekken ingelast, en wordt de potentiële trainee ook vaak aan een paar testen onderworpen.

Je mag starten! Hoe ziet je werkweek er dan uit?

Een kennismakings- of onthaaldag is meestal het startschot. Als young graduate kan je rekenen op de begeleiding van een persoonlijke coach of mentor binnen het bedrijf. Sommige bedrijven kiezen voor een intensieve opleiding van enkele weken, andere spreiden de opleiding over een periode van anderhalf of twee jaar. In dat laatste geval volg je bepaalde opleidingen terwijl je al actief bent in een bepaalde functie. In de opleidingen komen vaak technische én soft skills aan bod.

