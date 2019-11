Bij jonge ingenieurs telt niet enkel het salaris Ingenieurs - Jobat

08 november 2019

07u30

Bron: Jobat.be 0 Jobs De Vlaamse ingenieur moet niet lang zoeken naar een eerste job. En bij de keuze voor die eerste job primeren zachte waarden boven harde cash. Dat leren we uit de jongste Startbaanenquête* van ie-net ingenieursvereniging.

Wil je snel werk vinden nadat je afstudeert? Kies dan voor ingenieursstudies. De helft van de ingenieurs heeft al een contract getekend nog voor hij of zij afstudeert. Tegen het einde van het kalenderjaar heeft 92% een job. Ingenieursstudenten beginnen dan ook op tijd met hun zoektocht naar werk. In de maand juni van het promotiejaar is 65% onder hen er al mee bezig.

Chemie en farma

Die afgestudeerde ingenieurs komen terecht in verschillende sectoren. De top 3 bij de bio-ingenieurs bestaat uit chemie/farma, voeding en energie/water. Voor de burgerlijk ingenieurs is dat telecom/ict, bouw en chemie/farma. En de industrieel ingenieurs stromen vooral door naar chemie/farma, metaal en bouw. Dit zijn de meest populaire sectoren in de privé. Maar ook aan de universiteiten of de overheid kunnen ingenieurs terecht. Van de bio-ingenieurs die tussen 2017 en 2019 afstudeerden, werkt maar liefst 30% aan een doctoraat.

Opmerkelijk is dat ingenieurs in de eerste plaats omwille van zachte waarden voor een werkgever kiezen. Goede werkomstandigheden, de bedrijfscultuur en opleidingsmogelijkheden spelen eerder mee dan het salaris.

Tevreden over loon

Kijken we naar het loon, dan is duidelijk dat jonge burgerlijk ingenieurs het best verdienen. Hun bruto mediaaninkomen (3.020 euro) is hoger dan dat van bio-ingenieurs (2.760 euro) en industrieel ingenieurs (2.700 euro). Doctorandi verdienen een mediaaninkomen van 2.100 euro, maar hun brutoloon staat gelijk aan het nettobedrag dat ze ontvangen. Zo’n 84% van de jonge ingenieurs is tevreden met dat loon.

Ontwikkeling en waardering

Als jonge ingenieurs de vraag krijgen wat hen motiveert om zich in te zetten voor hun werkgever, dan zijn ze het haast unaniem eens over twee zaken: de ontwikkelingsmogelijkheden en de erkenning en waardering voor hun werk. Het loon motiveert 4 op de 5 ingenieurs. Over hun eerste job zijn 9 op de 10 ingenieurs tevreden. De grote meerderheid (84%) is van plan om de komende twee jaar bij de huidige werkgever te blijven. Degenen die toch veranderen, doen dat in de eerste plaats omdat de jobinhoud niet aansluit bij hun verwachtingen en/of omdat de job beneden hun niveau ligt.

* De Startbaanenquête van ie-net ingenieursvereniging werd afgenomen bij 752 respondenten uit de promotiejaren 2017, 2018 en 2019.