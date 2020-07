Beschik jij over een flinke dosis technisch talent? Infrabel zoekt techniekers Infrabel – Jobat

23 juli 2020

12u00 0 Jobs Heb jij er altijd van gedroomd met je technische talenten mee te bouwen aan de maatschappij? Dat kan bij Infrabel. Wij zijn op zoek naar techniekers die de sporen van de toekomst bouwen. Ben je vaardig en steek je graag de handen uit de mouwen? Dan werk jij straks misschien wel samen met onze technieker Samantha. Deze 34-jarige Brusselse bruist van de ambitie. Ze schoolde zich om tot industrieel elektricien en vindt bij Infrabel de perfectie mix van stabiliteit en uitdaging. “Met een goede basis kan je hier véél stappen zetten.”

Samantha Ndongo Nkusu legde een niet-alledaags parcours af. Na haar studies economie ging ze als boekhoudkundige aan de slag. “Ik was misschien wel té ambitieus voor mijn vorige werkgevers”, lacht ze. “Dat was ook één van de redenen waarom ik een ander diploma wilde behalen. Ik wil vooruitgaan in het leven. Mezelf omscholen tot industrieel elektricien gaf me die kans. Nadat ik twee jaar bij een werkgever de kneepjes van het vak leerde, solliciteerde ik bij Infrabel. Sinds januari 2020 ben ik er aan de slag als technieker.”

Echte doe-mentaliteit

Wat heb je nodig om als technieker aan het werk te gaan bij Infrabel? “Je moet uiteraard over de nodige technische competenties beschikken, want je draagt een grote verantwoordelijkheid. Ik monteer de bekabeling in de elektrische cabines. Dat gebeurt individueel. Dus je moet zelfstandig kunnen werken. Daarnaast gaan we ook per twee aan de slag. De grootte van het team hangt dus af van iedere specifieke opdracht. Variatie is hier heel belangrijk. Elk werk is verschillend.”

Werken als technieker bij Infrabel is kiezen voor een stabiele omgeving. Zo werkt Samantha in één van de 19 logistieke centra van het bedrijf. Voor haar is dat in Brussel, dicht bij huis. “Er heerst hier een leuke werksfeer. Collega’s zijn sympathiek en lief, en als ik naar mijn werk vertrek, ben ik gelukkig. Dat is toch belangrijk? Zo is mijn woon-werksituatie optimaal. Iedereen heeft zijn persoonlijke gereedschap, je neemt de nodige stappen om veilig te beginnen en je gaat vervolgens aan de slag. Ten tweede krijg je mooie voordelen als werknemer en kun je hier de basis leggen voor een mooie carrière. Je kunt jezelf stap voor stap verder ontwikkelen. Voor wie een gezonde ambitie heeft, zijn er veel mogelijkheden. Heb je interesse voor een bepaalde functie, dan moet je die kans uiteraard wel zelf grijpen. Maar die ‘doe-mentaliteit’ is net de juiste wanneer je solliciteert voor een nieuwe functie.”



Corona een stapje voor blijven

Samantha’s collega’s staken tijdens het begin van de coronacrisis onmiddellijk de handen uit de mouwen toen de maatregelen bekend raakten. “Infrabel nam snel maatregelen. We werkten afwisselend, zonder verlies van inkomen. Behalve het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal, zoals mondmaskers, en de nodige afstand in onze grote werkruimtes, gingen collega’s ook aan de slag met plexiglasschermen. Zo is elk gebouw van de nodige afscheidingen voorzien. De coronacrisis heeft onze productie niet verminderd en iedereen heeft zijn job behouden. We konden gewoon aan het werk blijven. Dat beklemtoont natuurlijk de maatschappelijke rol die we vervullen. Zonder ons zouden er in ons land geen treinen rijden.”

“Ik ben echt gebeten door mijn job. Wil je meeschrijven aan een mooi verhaal? Hier is je kans. Beetje bij beetje vooruitgaan en weten dat je een goede omgeving creëert voor de treinreizigers. We spelen allemaal een kleine rol in een grote omgeving. Beter kan toch niet?”



