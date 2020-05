Beschik jij over deze eigenschappen? Dan zou je een fantastische thuisverpleegkundige zijn Zorg - Jobat

06 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Heeft de coronacrisis je doen inzien dat je een job wil waarin je elke dag een wezenlijk verschil maakt? Of heb je de zorgmicrobe al langer te pakken, maar zoek je een nieuwe uitdaging? Misschien is werken als thuisverpleegkundige wel iets voor jou. Jeroen en Sylvie vertelden aan Heeft de coronacrisis je doen inzien dat je een job wil waarin je elke dag een wezenlijk verschil maakt? Of heb je de zorgmicrobe al langer te pakken, maar zoek je een nieuwe uitdaging? Misschien is werken als thuisverpleegkundige wel iets voor jou. Jeroen en Sylvie vertelden aan Jobat.be welke eigenschappen je nodig hebt om als thuisverpleegkundige aan de slag te gaan.

Jeroen Van Houtte, 33 jaar, zelfstandig thuisverpleegkundige: “Het sociale aspect primeert”

“Mijn eerste job als verpleegkundige was op de dienst cardiologie. Dat was boeiend, in het ziekenhuis krijg je de kans om veel verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Toch miste ik iets. Je hebt zo veel patiënten, waardoor je weinig tijd voor hen kunt vrijmaken. Daarom maakte ik vrij snel de switch naar thuiszorg. In de thuisverpleegkunde primeert het sociale aspect. Omdat je in de persoonlijke omgeving van je patiënten komt, moet je met hen in gesprek gaan om hen op hun gemak te stellen. Daar geniet ik echt van. Aangezien je in contact komt met mensen met heel diverse achtergronden, moet je daarvoor ook empathisch zijn. Je moet je kunnen inleven in elke situatie en elke manier van denken, zelfs al verschilt die van die van jou.”

“Als zelfstandig thuisverpleegkundige sta ik zelf in voor mijn administratie en facturatie. Dat vraagt best wat nauwkeurigheid. Sommigen vinden dat extra werk een nadeel. Ik vind het een leuke afwisseling, het voelt als mijn eigen bedrijf runnen. Aangezien ik mijn eigen baas ben, bepaal ik ook hoeveel patiënten ik aanneem en kan ik extra hulp bieden waar nodig. Merk ik dat iemand iets van zijn hart moet, trek ik tijd uit om te luisteren. Raakt iemand niet in de apotheek, dan ga ik. Die emotionele en praktische ondersteuning hoort officieel gezien niet tot je takenpakket, maar maakt wel een immens verschil voor je patiënten.”

“Dat je als zelfstandige je werkuren zou kunnen kiezen, klopt niet helemaal. Als de dokter voorschrijft dat iemand zijn medicatie ‘s avonds moet krijgen, moet je er op het juiste uur staan. Het gebeurt ook dat patiënten me ’s nachts opbellen, omdat ze bijvoorbeeld ten val zijn gekomen. Flexibel zijn hoort dus eveneens bij de job. Maar dat is haast altijd het geval in de zorg.”

Ook werken in de thuiszorg? Bekijk hier alle vacatures.

Sylvie Dehennin (38), thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis: “De appreciatie die je krijgt is enorm”

“Vroeger werkte ik als huishoudhulp, maar op mijn 33ste besloot ik om de opleiding verpleegkunde te volgen. Een geweldige beslissing! Het mooiste aan deze job? Dat is de band die je opbouwt met je patiënten. Sommigen verzorg ik al jaren, wat toch anders is dan in een ziekenhuis. Ook de appreciatie die je krijgt is enorm. Veel patiënten kijken uit naar je komst, ze trekken zich aan je op. Al zijn er ook die in het begin helemaal geen hulp willen.

Goede communicatievaardigheden zijn dan een grote troef. Een patiënt kan er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat hij nog kilometers kan wandelen, terwijl het risico op een val in werkelijkheid heel groot is. Het helpt dan niet om te blijven doordrammen over een wandelstok. Je moet het gesprek over mobiliteit slim aanpakken, zodat de patiënt inziet dat je zijn vrijheid niet wil inperken, maar zijn veiligheid wil verbeteren.”

“Als thuisverpleegkundige ga je alleen op pad. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan, want je moet zelf knopen kunnen doorhakken. Dat is niet altijd evident. Gelukkig worden wij bij het Wit-Gele Kruis goed ondersteund. Als ik twijfel over iets, kan ik altijd bellen naar een collega. Die geeft dan raad, of komt zelfs langs. Ook hebben we elke twee weken een teammeeting waarop we onze cases bespreken.”

“Alles evolueert heel snel in de medische sector. Het is belangrijk dat je als verpleegkundige mee blijft met de veranderingen, zodat je jouw patiënten steeds op de best mogelijke manier kan verzorgen. Leergierig zijn is dus erg belangrijk. Via het Wit-Gele Kruis krijgen we heel wat bijscholingen. Zowel rond technische vaardigheden als gedragscompetenties: hoe ga je in dialoog met je patiënt, met de huisarts en andere doorverwijzers? Daarnaast lees ik zelf graag artikels over mijn vak.”

Tip: Bekijk hier alle vacatures in de zorg



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Hoeveel verdienen verpleegkundigen?

Werken in de zorg: “Geld of niet, we hebben meer verpleegkundigen nodig”

Dit is het loon van een thuisverpleegkundige bij Wit-Gele Kruis

Bron: jobat.be. Tekst: Kristina Rybouchkina.