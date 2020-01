Belgisch bedrijf lanceert ongelimiteerd betaald verlof HLA

28 januari 2020

06u20

Bron: Belga 58 Jobs Vanaf maart kunnen alle 172 werknemers bij het bedrijf Jonckers, dat vertalingen uitvoert, ongelimiteerd betaald verlof opnemen. Dat schrijven La Libre en La Dernière Heure vandaag.

Elke werknemer moet verplicht zijn twintig wettelijke feestdagen opnemen, alsook zijn overuren. Verder kunnen ze zoveel dagen opnemen als ze willen. "We hebben het systeem van onbeperkte vakantiedagen al in januari in ons Tsjechische kantoor geïmplementeerd", verklaart CEO Geo Janssens. "Het idee is dat vanaf nu tot juni alle werknemers in de tien landen waar we actief zijn ervan kunnen profiteren."

Doel van het systeem is om het welzijn op het werk te verbeteren en de langdurige afwezigheden aan te pakken, maar ook om moeilijk te vinden profielen op de arbeidsmarkt aan te trekken. Jonckers zoekt nog ontwikkelaars voor zijn vertaalsoftware op basis van kunstmatige intelligentie. Het zijn moeilijk te vinden profielen, die soms tot 400.000 euro per jaar vragen. "Dat opbod van lonen kunnen we niet volgen, maar we kunnen deze zeer gegeerde profielen aantrekken en bij ons houden door hen meer menselijke voordelen aan te bieden", benadrukt Janssens.